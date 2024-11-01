Аномальное тепло или морозы до -30: украинцам озвучили прогноз погоды на зиму

По словам метеоролога Веры Балабух, последние годы фиксируется тенденция к существенному повышению температуры в зимний период. Ближайшие месяцы могут не стать исключением.

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Наступил последний осенний месяц, а это значит, что зима приближается. Совсем скоро улицы покроются снегом, а на улице будет морозная температура. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух в интервью "24 каналу" рассказала, чего ожидать в ближайшие месяцы.

По ее словам, зима в этом году ожидается теплой и средняя температура воздуха за сезон может быть выше нормы на 2 градуса. В последние годы в Украине наблюдается тенденция к существенному повышению температуры воздуха в зимний период.

"За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году", — заявила Вера Балабух.

Сейчас сложно предсказать, ожидаются ли в зимние месяцы дни морозы до -20…-30 градусов, ведь прогнозы делаются максимум на 5 суток. В то же время, даже несмотря на климатический прогноз о том, что температура будет выше нормы, "резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны".

"Самая низкая температура воздуха зимой в Украине наблюдается в восточных областях и на высокогорье Карпат. Вероятно, что и этот год не будет исключением. Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока что мы видим, что в этом году для востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", — продолжила Вера Балабух.

Напомним, 30 октября сообщалось, когда в Украине уже можно ожидать мороза и снега. Во второй половине ноября метеорологи Укргидрометцентра ожидают незначительное потепление с дождями. Интернет-синоптики обещают постепенное похолодание в течение месяца.