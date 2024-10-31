Последнее тепло и штормовые порывы ветра: какой будет погода 1 ноября

По словам синоптика Наталки Диденко, завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать 15-20 м/с. Холодный арктический воздух начнет охватывать Украину уже на выходных.

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В пятницу, 1 ноября, в Украине сохранится теплая погода. В течение дня температура составит +12...+16°C, на Черниговщине и Сумщине воздух прогреется до +9...+13°C, а в Одесской и Черновицкой областях ожидается даже до +18...+20°C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дождей в большинстве областей не предвидится, но новый месяц начнется со значительного усиления ветра.

"Ноябрь возвестит о переходе на зрелую осень сильным ветром. Завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду", — сообщила синоптик.

В Киеве 1 ноября обещают сухую и ветреную погоду с дневной температурой до +12...+14°C.

Однако уже в субботу и воскресенье, 2-3 ноября, холодный арктический воздух начнет охватывать Украину, и температура будет постепенно снижаться, отметила Диденко.

В субботу теплая погода еще останется на юге страны, но в воскресенье холод доберется и до этих регионов. Порывы ветра, которые продлятся на выходных, добавят ощущение холода, поэтому стоит одеваться теплее и подготовиться к настоящей осени.

Напомним, 31 октября в Украине будет тепло, однако местами пройдут дожди. Днем температура воздуха прогреется от +9 до +13°C. А на западе и юге даже до +15°C.

По прогнозам Укргидрометцентра, в ноябре почти на всей территории Украины средняя месячная температура воздуха составит +1...+8°C тепла, что на 5-6 градусов холоднее, чем в октябре. С 5 по 7 ноября возможен мокрый снег в северо-восточной части страны.