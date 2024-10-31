Останнє тепло та штормові пориви вітру: якою буде погода 1 листопада

За словами синоптикині Наталки Діденко, завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати 15-20 м/с. Холодне арктичне повітря почне охоплювати Україну вже на вихідних.

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У п'ятницю, 1 листопада, в Україні збережеться тепла погода. Протягом дня температурою становитиме +12…+16°C, на Чернігівщині та Сумщині повітря прогріється до +9…+13°C, а в Одеській та Чернівецькій областях очікується навіть до +18…+20°C. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дощів у більшості областей не передбачається, але новий місяць розпочнеться зі значного посилення вітру.

"Листопад провістить про перехід на зрілу осінь сильним вітром. Завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів до 15-20 метрів за секунду", — повідомила синоптикиня.

У Києві 1 листопада обіцяють суху і вітряну погоду з денною температурою до +12…+14°C.

Проте вже в суботу й неділю, 2-3 листопада, холодне арктичне повітря почне охоплювати Україну, і температура поступово знижуватиметься, зазначила Діденко.

У суботу тепла погода ще залишиться на півдні країни, але в неділю холод дістанеться й цих регіонів. Пориви вітру, що триватимуть на вихідних, додадуть відчуття холоду, тож варто вдягатися тепліше та підготуватися до справжньої осені.

Нагадаємо, 31 жовтня в Україні буде тепло, однак місцями пройдуть дощі. Вдень температура повітря прогріється від +9 до +13°C. А на заході й півдні навіть до +15°C.

За прогнозами Укргідрометцентру, у листопаді майже на всій території України середня місячна температура повітря становитиме +1…+8°C тепла, що на 5-6 градусів холодніше, ніж у жовтні. З 5 по 7 листопада можливий мокрий сніг у північно-східній частині країни.