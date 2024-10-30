Погода в листопаді: коли в Україні вже можна очікувати морози та сніг

У другій половині листопада метеорологи Укргідрометцентру очікують на незначне потепління з дощами. Інтернет-синоптики обіцяють поступове похолодання протягом місяця.

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У листопаді майже на всій території України середня місячна температура повітря буде у межах норми. Про це пише ТСН з посиланням на фахівців Українського гідрометцентру.

За прогнозами, середня місячна температура повітря передбачається 1-8° тепла, а це на 5-6 градусів холодніше, ніж у жовтні.

За словами керівниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталії Голені, листопад вважається перехідним місяцем від осені до зими. Т.зв. "передзим′я" починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження.

"З 3-4-го листопада помітно похолодає, морозів поки не буде, але денна температура знизиться до 1-6 градусів тепла, на півдні до 8-9 тепла", — розповіла Наталія Голеня.

За її словами, вже з 5 по 7 листопада можливий мокрий сніг у північно-східній частині країни, ймовірне нічне зниження температури від нуля до п’яти градусів морозу. Холоди затримаються до середини місяця, а у другій половині листопада можливе незначне потепління. ,

"В цей час опади посиляться, бо до нас прийдуть нові атмосферні фронти. Поки неможливо спрогнозувати, які це будуть опади – дощ, сніг з дощем, чи мокрий сніг. Ближче до початку грудня ймовірні відчутніші морози, нижче мінус п’яти градусів", — розповіла вона.

Водночас популярні метеоресурси meteofor та sinoptik прогнозують "температурні гойдалки" і сніг. Узагальнений прогноз вказує, що в усіх областях України листопад розпочнеться однаково, з тепла, але продовжиться місяць по-різному: чим далі на північ і схід, тим раніше похолоднішає.

Захід

На початку листопада мешканці Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей матимуть ще 7-10 відносно теплих днів, з температурами вдень понад +10 градусів. Холодати почне у другій декаді, до кінця місяця температура знизиться до +3-4 градусів удень та до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується "мокрою", пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині.

Північ

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київський та Сумській областях погода буде різною. На Волині ще тиждень триматиметься тепла погода: вдень +8-12 градусів тепла, вночі +3-6, а от у решті областей ймовірні "температурні гойдалки". Після трьох-чотирьох теплих днів температура впаде з 10-12 градусів тепла до +4-6, але за кілька днів знову підвищиться до +9-11. Разом з холодом прийдуть короткочасні дощі, на Сумщині – з невеликим мокрим снігом. Швидке похолодання почнеться у другій декаді: вдень не вище +5 градусів, уночі від -1 до +1 градуса, надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі, до кінця місяця вони посиляться, можливий мокрий сніг. З 26 по 29 число на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується дощ і снігопад.

Центр

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградський, Полтавській та Дніпропетровській областях протягом першої десятиденки листопада прогнозуються "температурні гойдалки", розпочавшись з +12-13 градусів удень, продовжившись +5-7, та знову +9-11. Суттєво похолоднішає після 11-12 числа, денна температура знизиться до +5-6 градусів, а під кінець місяця до +3-4. Середина листопада буде малохмарною і сухою, можливі нічні заморозки до -2 градусів. Після 25-го числа можна очікувати дощів з мокрим снігом, на Кіровоградщині і Полтавщині можливий снігопад 25-26 листопада, на Вінниччині – 28-29-го.

Схід

У Харківській, Донецькій та Луганській областях вже 3 числа температура впаде до +5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси. Опадів у регіоні прогнозується мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг.

Південь

У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму листопад розпочнеться з +15-17 градусів удень і з +6-8 уночі. З 3-4 числа температура почне знижуватися, в Одеській і Миколаївській областях до +10-12 градусів на кінець першої декади, в інших двох областях і в Криму вдень буде не вище +10, вночі +2-3 градуси. Така температура протримається два тижні, при цьому опадів майже не буде. Після 25 листопада похолодає до +4-5 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли чекати похолодання та коли Україну вже може засипати снігом.

Також Фокус писав, що за словами синоптикинi Наталії Птухи, у листопаді погодна ситуація змінюватиметься майже щодня.