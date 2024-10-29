Ситуація змінюватиметься кожні кілька днів: чого очікувати від погоди в листопаді

За словами синоптикинi Наталії Птухи, до кінця жовтня буде досить тепло і в деяких регіонах температура повітря прогріється до 18 градусів. Після цього на кілька днів усе зміниться.

Related video

У листопаді в Україні очікується зниження атмосферного тиску і переважно погода без опадів. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

За її словами, останні дні жовтня в більшості українських регіонів переважатиме погода без опадів і нічна температура очікується від 2 до 10 градусів тепла. Вдень у деяких областях вона сягатиме й зовсім +18, але середнє значення — від +9 до +14.

31 жовтня все ж таки прийдуть дощі, які фіксуватимуться практично по всій країні, окрім південної її частини, але це опади локального характеру, продовжує синоптикиня і більше буде хмарності. Ситуація в будь-який момент може змінитися.

"Зараз поступово, протягом цього тижня, температура (вдень, -ред.) буде дещо знижуватися. Якщо сьогодні ще до +15, то потім, у середньому, по північних, західних областях — у денні години вже 11-12... З вихідних — 8-9 градусів вище нуля", — заявляла Наталія Птуха.

Погода в листопаді: чого очікувати

Синоптикиня ділиться, що якщо зараз на Україну переважно впливає поле високого тиску, то в останні дні жовтня і перші дні листопада вже "не буде настільки потужного впливу антициклону". Знизиться атмосферний тиск і прийдуть атмосферні фронти з півночі та північного заходу.

"Листопад, у принципі, починається (увечері 1 числа, -ред.) з ось цих атмосферних фронтів із північного заходу... Більш відчутне зниження температури... Уже з 2 листопада атмосферні фронти будуть більш відчутні", — продовжує Наталія Птуха.

З вівторка, 5 листопада, знову настане поле високого тиску і погода без опадів, хоч це буде період уже повноцінної осені.

Змішані опади, такі як сніг, у цей період будуть лише в північно-східних областях, згідно з нинішніми прогнозами, але така ситуація може змінитися в будь-який момент.

"Звичайно, може змінитися ситуація. Проте вже можуть бути опади змішаної фази по північному сходу України (Чернігівська, Сумська, Харківська області)", — підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала похолодання та сніг в Україні. Вона попередила українців про магнітні бурі, через які може боліти голова та розповіла, коли сонячна погода зміниться холодами.