Жовтневе тепло мине: в Україні різко зміниться погода, що прогнозують синоптики

Українцям радять радіти останнім теплим дням і готуватися до холодів. Погода змінюватиметься протягом тижня, наступними вихідними частину регіонів засипле снігом.

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Синоптики радять українцям насолоджуватися останніми теплими днями і готуватися до холодів у перші дні листопада. Погода різко зміниться вже на наступних вихідних, повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозами, 2 і 3 листопада прийде похолодання, вночі можливі невеликі заморозки. У суботу температура повітря буде на рівні +4... +10 градусів, а в неділю — не більше +1... +6 градусів.

"А 4-5 листопада може навіть снігом засипати. Жовтневе тепло, що залишилося, використовуйте повною мірою", — додала вона.

Окрім цього, у понеділок 28 жовтня в Україні очікується +12...+17 градусів упродовж дня в центральній частині країни. Увечері на заході пройдуть невеликі дощі, але загалом в Україні переважатиме погода без істотних опадів.

У Києві понеділок відзначиться прекрасною погодою, до +17 градусів. День може видатися найтеплішим із перспективи аж до квітня.

Завідувачка сектору чисельного моделювання та прогнозування відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Анжеліка Ганчук не очікує на тижні істотних опадів.

Різниця температури вдень і вночі, а також імовірність опадів підвищує ймовірність туманів. Уранці на дорогах може значно погіршитися видимість, водіям варто бути уважними, попередила фахівчиня.

Удень, за прогнозами Ганчук, переважатиме доволі погода від +14 до +19 градусів.

Фокус раніше писав, чому сніг скочується в так звані снігові рулони, що нагадують тюки сіна. Щоб зробити такий рулон, треба, щоб температура повітря була трохи вищою за 0 градусів.

Нагадаємо, опалювальний сезон розпочався в Києві 14 жовтня, відтоді до тепла почали під'єднувати лікарні, школи, дитячі садки та соціальні установи.