Октябрьское тепло пройдет: в Украине резко изменится погода, что прогнозируют синоптики

Украинцам советуют радоваться последним теплым дням и готовиться к холодам. Погода будет меняться в течение недели, на следующих выходных часть регионов засыпет снегом.

Related video

Синоптики советуют украинцам наслаждаться последними теплыми днями и готовиться к холодам в первые дни ноября. Погода резко изменится уже на следующих выходных, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, 2 и 3 ноября придет похолодание, ночью возможны небольшие заморозки. В субботу температура воздуха будет на уровне +4… +10 градусов, а в воскресенье — не более +1…+6 градусов.

"А 4-5 ноября может даже снегом засыпать. Оставшееся октябрьское тепло используйте в полной мере", — добавила она.

Кроме этого, в понедельник 28 октября в Украине ожидается +12…+17 градусов в течение дня в центральной части страны. Вечером на западе пройдут небольшие дожди, но в целом в Украине будет преобладать погода без существенных осадков.

В Киеве понедельник отметится прекрасной погодой, до +17 градусов. День может выдаться самым теплым из перспективы вплоть до апреля.

Заведующая сектором численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Анжелика Ганчук не ожидает на неделе существенных осадков.

Разница температуры днем и ночью, а также вероятность осадков повышает вероятность туманов. Утром на дорогах может значительно ухудшиться видимость, водителям стоит быть внимательными, предупредила специалист.

Днем, по прогнозам Ганчук, будет преобладать довольно погода от +14 до +19 градусов.

Фокус ранее писал, почему снег скатывается в так называемые снежные рулоны, напоминающие тюки сена. Чтобы сделать такой рулон, надо, чтобы температура воздуха была чуть выше 0 градусов.

Напомним, отопительный сезон начался в Киеве 14 октября, с этого дня к теплу начали подключать больницы, школы, детские сады и социальные учреждения.