Земля покрыта белыми рулонами: что заставляет снег скатываться "в трубочки"

Это удивительное погодное явление заставляет снег скатываться в полые цилиндры, но это случается крайне редко.

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Снежный день прекрасен сам по себе, но он может стать значительно лучше. Представьте, что за окном происходит нечто странное: поля покрыты белыми цилиндрами, похожими на "трубочки" или "пончики". Их происхождение не является таинственным — на самом деле, это снежные рулоны, пишет IFLScience.

Снежные рулоны представляют собой свернутый снег, но в отличие от обычного снежка, который мы лепим, эти структуры сворачиваются способом, больше похожим на тюки сена, усеивающие поля в конце лета, или свернутый коврик для йоги.

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По словам химика Мэри Энн Уайт, как бы странно не выглядели эти снежные рулоны, они являются вполне естественным явлением. При этом они вовсе не являются результатом человеческой деятельности, как можно было бы предположить, но для их появления необходим "точный рецепт", а именно, точные пропорции:

температуры;

влажности;

ветра;

снега.

Уайт отмечает, что для создания снежного рулона требуется температура немного выше нуля градусов, чтобы на поверхности снега было немного жидкости. Кроме того требуется правильный тип снега — немного влажный, но не слишком, чтобы он мог слипаться, но не был слишком плотным. Земля, на которую упадет новый снег, должна быть либо ледяной, либо покрытой твердой коркой существующего снега.

Более того, даже снежинки, которые впоследствии станут частью снежного валика, должны быть определенного типа: падают в воздухе при температуре 5°C, что позволит им иметь необходимую поверхностную влажность. Но даже это еще не все.

По словам Уайт, новый снег должен быть относительно тонким — всего несколько сантиметров глубиной — и свежим, что позволит ему прилипать, но не скатываться. Не менее важным ингредиентом "приготовления" снежных валиков также является ветер, который сможет оттолкнуть поверхностный слой и толкнуть его вперед. При этом он не должен быть слишком сильным, иначе валики разделятся на части, или слишком слабым, валики не смогут катиться дальше.

Не менее важным фактором является и местность. В идеале, все эти условия должны совпасть на открытом пространстве — в таком случае все снежные рулоны останутся целыми, а не разобьются вдребезги из-за столкновений.

Увы, такой "точный рецепт" означает, что подобное природное явление не так-то просто встретить в природе — в результате снежные валики являются одним из самых редких явлений в мире.

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