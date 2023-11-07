Загадочное атмосферное явление: что такое Стив и чем оно отличается от полярного сияния (фото)

Это яркое явление в земной атмосфере обнаружили только в 2016 году.

Related video

Одним из самых известных атмосферных явлений на Земле является полярное сияние. Одно из них недавно наблюдали и жители Украины. Но существует еще одно загадочное явление в земной атмосфере, которое называется Стив и представляет собой яркую светящуюся длинную полосу фиолетового цвета. Как появляется Стив и чем он отличается от полярных сияний? Об этом пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что такое Стив?

Атмосферное явление Стив (по-английски STEVE — Strong Thermal Emission Velocity Enhancement — Сильное повышение скорости теплового излучения) является свечением в атмосфере, которое похоже на полярное сияние. Впервые его обнаружили гражданские ученые из Канады в 2016 году во время наблюдения за полярным сиянием.

Это яркое явление в земной атмосфере обнаружили только в 2016 году Фото: space.com

Стив выглядит, как яркая фиолетовая полоса света и это явление всегда наблюдали только вместе с полярным сиянием. По словам ученых, ширина этой полосы света может достигать 30 км, а длина – нескольких сотен километров.

Как появляется Стив?

Ученые считают, что появление Стив вызывают те же процессы, что и появление полярных сияний. Когда на Солнце происходит вспышка и извержение плазмы, то солнечные частицы могут достичь Земли и врезаются в магнитное поле планеты. Эти частицы перемещаются вдоль линий магнитного поля к полюсам. Затем они попадают в верхние слои атмосферы, возбуждают молекулы разных газов и появляется полярное сияние. Но, когда плазма нагревает атмосферные газы высоко над поверхностью Земли, примерно на высоте от 100 до 200 км, появляется Стив. То это явление представляет собой свечение горячего газа. Стив не является полярным сиянием, но это явление появляется одновременно с ним, хотя это происходит редко. Хотя Стив не всегда появляется вместе с полярным сиянием и пока ученые не знают почему.

Ученые считают, что появление Стив вызывают те же процессы, что и появление полярных сияний Фото: space.com

В чем разница между явлением Стив и полярным сиянием?

Явление Стив выглядит как длинная яркая полоса фиолетового цвета, а полярные сияния представляют собой чаще всего ленты зеленого и иногда красного цвета с другими оттенками.

Когда и где можно увидеть Стив?

Это явление встречается на более низких широтах, чем полярное сияние после появления на Земле сильных геомагнитных бурь, осенью и весной. Наблюдать за этим атмосферным явлением можно на юге Канады, Аляски, в северной Европе, Новой Зеландии и Австралии.

Явление Стив выглядит как длинная яркая полоса фиолетового цвета Фото: Wikipedia

Почему у этого явления такое название?

Ученые из NASA дали название Стив (STEVE) новому явлению после проведенных научных исследований. Хотя оно считалось временным, до сих пор его используют ученые. Но впервые название Стив яркой полосе света дали обнаружившие это явление гражданские ученые из Канады. Это была отсылка к одному из мультфильмов, где герои этим именем назвали неизвестное им сооружение. Таким образом ученые из NASA решили не менять название, а просто сделали так, чтобы аббревиатура термина, обозначающего это явление, также по-английски звучала, как Стив.

Как уже писал Фокус, астронавты на МКС сфотографировали жуткое природное явление на Земле. С высоты более 400 км над поверхностью планеты были сделаны снимки необычного озера и реки.