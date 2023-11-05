Полярное сияние одело в багрянец вечернее небо Украины: астроном дал объяснение (фото, инфографика)

По свидетельствам ученых, мощный геомагнитный шторм, который стал причиной полярного сияния, "атакует" Землю прямо сейчас — градация его мощности (К-индекс) составляет 6 баллов.

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Воскресным вечером, 5 ноября, украинцы в некоторых регионах могли увидеть редкое явление — полярное сияние, которое скорее всего произошло из-за мощной геомагнитной бури. Об этом пишет в собственном Facebook харьковский астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

Небо стало ярко-розовым и багрово-красным.

"Произошла мощная геомагнитная буря, связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад", — отмечает ученый.

По словам астронома, это явление будет повторяться в будущем, но неизвестно — когда и где. В Украине красное небо, в частности, наблюдали в Харьковской, Черниговской, Одесской, Кировоградской областях, в Крыму. Кроме Украины, сейчас сияние видно и в северных странах Европы.

Как стоит смотреть полярное сияние

Кажанов отмечает, что если есть возможность, стоит найти место для наблюдения, без светового загрязнения, подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов.

"Желательно, чтобы было видно линию горизонта. Смотреть надо в северную сторону неба. Если не видите глазами, попробуйте сделать фото смартфоном, настроив съемку с длинной экспозицией, или установите фотоаппарат на штатив и сделайте несколько снимков с длинной выдержкой 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 или больше). С настройками поэкспериментируйте, чтобы не было пересвеченного неба или темного как смола", — пояснил специалист, как лучше зафиксировать необычное природное явление.

Ожидаются ли геомагнитные бури в ближайшие дни

Мощный геомагнитный шторм "атакует" Землю прямо сейчас — градация его мощности (К-индекс) составляет 6 баллов. Кстати, в прошлом месяце магнитных бурь такой мощности не наблюдалось.

По прогнозам метеорологов, активность этого шторма продлится три дня, и уже 8 ноября ситуация с космической погодой существенно улучшится.

Фото: Facebook

В понедельник, 6 ноября, на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2, по данным сайта meteoprog.com. Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью.

Важно

На тысячи лет раньше, чем считалось: когда Землю накрыла самая разрушительная геомагнитная буря

Напомним, Фокус сообщал, что в США и некоторых частях Великобритании было замечено загадочное явление Steve. Оно появилось после того, как на Землю сошел самый мощный солнечный шторм за последние шесть лет.

Фокус уже писал о том, что в сентябре Землю накрыла сильная геомагнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце и корональным выбросом массы.