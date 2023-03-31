После солнечного шторма в США заметили редкое атмосферное явление Steve (фото)

Во время этого явления в небе появляется длинная толстая полоса света, часто бывает белого, фиолетового или зеленого цвета, которая остается на протяжении часа. Steve очень похож на северное сияние, но отличия все же имеются. Его отрыли в 2017 году.

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В США и некоторых частях Великобритании было замечено загадочное явление Steve. Оно появилось после того, как на Землю обрушился самый мощный солнечный шторм за последние шесть лет. Об этом сообщает Live Science.

Это явление напоминает северное сияние, иногда его называют сильным повышением скорости теплового излучения. Наблюдалось несколько раз на прошлой неделе в Соединенных Штатах и в некоторых частях Соединенного Королевства.

Во время этого явления в небе появляется длинная толстая полоса света, часто бывает белого, фиолетового или зеленого цвета, которая остается на протяжении часа. Хотя это явление очень похоже на северное сияние, имеются определенные отличия.

Steve был открыт в 2017 году Крисом Ратцлаффом Фото: Framed By Nature

Steve отличается тем, что не вызывается высокоэнергетическими частицами и может появляться гораздо дальше от полюсов Земли, чем обычные северные сияния. Причина этого явления до сих пор остается неизвестной для ученых. Оно было открыто в 2017 году Крисом Ратцлаффом, одним из членов группы Alberta Aurora Chasers — любителей, наблюдающих за полярным сиянием в Альберте (Канада).

Steve это атмосферное явление, которое выглядит как длинная светлая полоса на небе. Она окрашена в оттенки фиолетового и зачастую сопровождается краткими зелеными всполохами в виде частокола.

Ранее Фокус писал, что в Австралии мужчина заснял загадочную темную субстанцию в небе. Житель Сиднея, снявший этот момент на видео, предположил, что оно похоже на "жидкий металл" и считает, что это не облако. Ролик набрал более 14 миллионов просмотров.

Также сообщалось, что мужчина уверен, что раскрыл самую большую тайну НЛО в Британии. Саймон Холланд является ведущим экспертом по уфологии в Шотландии. Он считает, что частный проект крупной английской военной компании мог включать ромбовидный корабль, который сопровождали частные истребители Harrier.