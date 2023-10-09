На тысячи лет раньше, чем считалось: когда Землю накрыла самая разрушительная геомагнитная буря

Эта геомагнитная буря была намного мощнее, чем печально известное "событие Кэррингтона".

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До сих пор самой мощной из известных геомагнитных бурь считалась та, которая появилась на Земле в 1859 году. В сентябре того года на Солнце произошла самая сильная из известных вспышек и самый сильный корональный выброс массы. Это событие, получившее название "событие Кэррингтона" (по фамилии астронома Ричарда Кэррингтона, который обнаружил вспышку на Солнце), привело к масштабному отключению телеграфных систем по всему миру. Связь была потеряна и это вызвало настоящий хаос. С тех пор не происходило ничего подобного, но авторы исследования, опубликованного в издании Philosophical Transactions of the Royal Society A, нашли свидетельства того, что за тысячи лет до этого на Земле появилась более мощная геомагнитная буря, которую можно считать самой сильной из всех известных, пишет ScienceAlert.

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Что такое геомагнитная буря?

Геомагнитные бури постоянно возникаю на Земле, но они не приносят таких разрушений, как это было во время "события Кэррингтона". Источником геомагнитных бурь являются выбросы энергии и плазмы на Солнце во время солнечных вспышек. Потоки солнечных частиц, вырвавшиеся с Солнца, устремляются с гигантской скоростью в космос и если на их пути находится Земля, то частицы наносят удар по ее магнитному полю. В результате столкновения солнечных частиц с частицами в атмосфере Земли возникают очень яркие полярные сияния, а также иногда могут возникнуть нарушения в работе спутниковой и радиосвязи на определенных частотах. В очень редких случаях геомагнитные бури провоцируют отключение энергосистем.

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Геомагнитные бури также оказывают влияние на радиоактивный изотоп углерода – углерод-14. Этот изотоп возникает в верхних слоях атмосферы Земли при взаимодействии космического излучения и солнечного излучения с молекулами в атмосфере. Данный изотоп постоянно попадает на поверхность планеты и его можно обнаружить, например, в деревьях. Поскольку углеро-14 имеет известный период распада, то с его помощью можно узнать, возраст деревьев. Также с помощью этого изотопа можно узнать, когда происходили извержения на Солнце, исследуя годовые кольца древних деревьев.

Источником геомагнитных бурь являются выбросы энергии и плазмы на Солнце во время солнечных вспышек Фото: NASA

Самая мощная геомагнитная буря в истории Земли

Как показало исследование почти полностью окаменелых древних деревьев, которые находятся в Альпах на территории Франции, самое сильная геомагнитная буря накрыла Землю 14 300 лет назад. Это удалось выяснить, благодаря накопленному углероду-14 в годовых кольцах древних деревьев.

Также ученые изучили керны льда, взятие в Гренландии, и выяснили, что здесь находится высокая концентрация изотопа бериллия, который также связан с появлением сильных геомагнитных бурь. Возраст этого изотопа также был примерно 14 300 лет.

По словам ученых, высокая концентрация углерода-14 в атмосфере Земли в разные периоды ее истории сейчас называется событиями Мияке. Этот феномен за последние 15 тысяч лет наблюдался 9 раз и последний раз в 774 году нашей эры.

Предположительно, события Мияке связаны именно с самыми сильными взрывами на Солнце, хотя они могли быть вызваны и взрывами недалеких от нас сверхновых. В любом случае, как считают ученые, эти необычные явления имели разрушительные последствия для нашей планеты.

Авторы исследования говорят, что если бы подобная геомагнитная буря, которая накрыла Землю 14 тысяч лет назад, произошла сейчас, то на всей Земле полностью бы разрушились энергосистемы и люди остались бы без электричества на многие месяцы. Это касается и полного разрушения система связи, а также Интернета. То есть наступил бы хаос в разы больший, чем произошел в 1859 году.

Фокус уже писал о том, что в сентябре Землю накрыла сильнейшая геомагнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце и корональным выбросом массы.