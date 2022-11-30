Зимняя сказка повышает самооценку: ученые нашли неожиданную пользу снежных пейзажей

Исследование показывает, что снег способен не только создать праздничное настроение, но и значительно улучшить нашу жизнь.

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Декабрь не за горами, а вместе с ним и пушистый белый снег, который непременно улучшит настроение. Однако новое исследование показывает, что заснеженные пейзажи способны не только улучшить настроение, но и помогут полюбить свое тело и повысить самооценку, пишет Daily Mail.

В новом исследовании группа ученых из Университета Энглия Раскин в Кембридже выяснила, что пейзажи "снежной сказки" положительно влияют на наше психическое здоровье и принятие своего тела.

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Исследователи предполагают, что это связано с тем, что заснеженные пейзажи отвлекают наш мозг от негативных мыслей, в том числе и о том, как выглядит наше тело, и заставляет нас ценить то, как оно движется.

По словам автора исследования профессора Вирен Свами, их предыдущие исследования показали, что зеленые зоны оказывают на людей чудодейственный эффект — повышают восприятие своего тела. Ученые полагают, что природная среда отвлекает нас от негативных мыслей о внешнем виде и переключает внимание с эстетического восприятие своего тела на более глубокое — по сути мы больше сосредотачиваемся на том, как оно функционирует.

В новом исследовании профессор Свами с коллегами сосредоточились на изучении того, способны ли белые зоны оказывать на людей такой же эффект. В общей сложности в исследовании приняли участие почти 90 женщин. Добровольцам предложили прогуляться по заснеженному лесу в Польше не менее 40 минут.

До прогулки реципиенты приняли участие в опросе, где оценили свое отношение к телу по пятибалльной шкале. Кроме того, женщины ответили на вопросы о том, насколько они связаны с природой и обладают ли состраданием к себе. После прогулки женщины повторно прошли опрос — оказалось, что оценка собственного тела в среднем увеличилась на 0,29.

Кроме того, исследователи обнаружили, что участницы исследования, которые изначально обладали большим состраданием к себе, показали более высокие оценки принятия своего тела.

Ученые предполагают, что прогулка в заснеженных пейзажах, помогает людям успокоить свой разум и прийти к мысли, что у всех есть недостатки. Таким образом всего 40 минут пешей прогулки способны побудить человека проявить к себе доброту и принять свою фигуру.

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