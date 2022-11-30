Зимова казка підвищує самооцінку: вчені знайшли несподівану користь снігових краєвидів

Дослідження показує, що сніг здатний не лише створити святковий настрій, а й значно покращити наше життя.

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Грудень не за горами, а разом із ним і пухнастий білий сніг, який неодмінно покращить настрій. Однак нове дослідження показує, що засніжені пейзажі здатні не лише покращити настрій, а й допоможуть полюбити своє тіло та підвищити самооцінку, пише Daily Mail.

У новому дослідженні група вчених з Університету Енглія Раскін у Кембриджі з'ясувала, що пейзажі "снігової казки" позитивно впливають на наше психічне здоров'я та ухвалення свого тіла.

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Дослідники припускають, що це пов'язано з тим, що засніжені пейзажі відволікають наш мозок від негативних думок, у тому числі і про те, як виглядає наше тіло, і змушує нас цінувати те, як воно рухається.

За словами автора дослідження професора Вірен Свамі, їхні попередні дослідження показали, що зелені зони мають на людей чудодійний ефект — підвищують сприйняття свого тіла. Вчені вважають, що природне середовище відволікає нас від негативних думок про зовнішній вигляд і переключає увагу з естетичного сприйняття свого тіла на глибше — по суті, ми більше зосереджуємося на тому, як воно функціонує.

У новому дослідженні професор Свамі з колегами зосередилися на вивченні того, чи здатні білі зони чинити на людей такий самий ефект. Загалом у дослідженні взяли участь майже 90 жінок. Добровольцям запропонували прогулятися засніженим лісом у Польщі не менше 40 хвилин.

До прогулянки реципієнти взяли участь в опитуванні, де оцінили своє ставлення до тіла за п'ятибальною шкалою. Крім того, жінки відповіли на питання про те, наскільки вони пов'язані з природою і чи мають співчуття до себе. Після прогулянки жінки повторно пройшли опитування — виявилося, що оцінка власного тіла в середньому збільшилась на 0,29.

Крім того, дослідники виявили, що учасниці дослідження, які спочатку мали велике співчуття до себе, показали вищі оцінки прийняття свого тіла.

Вчені припускають, що прогулянка в засніжених краєвидах допомагає людям заспокоїти свій розум і прийти до думки, що у всіх є недоліки. Так, всього 40 хвилин пішої прогулянки здатні спонукати людину проявити до себе доброту і прийняти свою фігуру.

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