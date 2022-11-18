"Компенсувати" сидячий спосіб життя можливо: вчені розповіли, що треба робити

Дослідники назвали точну кількість вправ, які допоможуть згладити негативний ефект.

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Давно відомо, що сидячий спосіб життя негативно впливає на здоров'я. Віддалена чи офісна робота, а тепер і пандемія коронавірусу значно погіршили цю проблему. Але, схоже, вчені знайшли вихід, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені змогли розрахувати точну кількість вправ, які допоможуть нівелювати 10 годин нерухомого сидіння. Дослідження ґрунтується на метааналізі дев'яти більш ранніх досліджень, у яких загалом взяли участь понад 44 тисячі людей із різних країн світу. Всі реципієнти носили будь-яку форму фітнес-трекера.

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Аналіз показує, що ризик ранньої смерті збільшується пропорційно до того, як зменшується кількість щоденної рухливості від помірної до інтенсивної. Дослідники дійшли висновку, що в людей, які проводять близько 10 години нерухомо, але також займаються фізичною активністю від помірної до інтенсивної від 30 до 40 хвилин на день, значно знижується ризик ранньої смерті.

Учені вважають, що всього 30-40 хвилин їзди на велосипеді, швидкої ходьби або навіть роботи в саду на день буде достатньо, щоб значно покращити своє здоров'я.

За словами дослідника фізичної активності та здоров'я населення з Сіднейського університету в Австралії Еммануеля Стаматакіса, на користь піде будь-яка фізична активність і в будь-якому обсязі — завжди краще щось робити, ніж не робити нічого.

Зазначимо, що раніше ВООЗ опублікувало свої рекомендації щодо боротьби з малорухомим способом життя. Відповідно до них, людині необхідно мінімум 150-300 хвилин помірної фізичної активності на тиждень або 75-150 хвилин інтенсивної фізичної активності.

У результаті вчені склали низку рекомендацій, які допоможуть збільшити кількість активності в повсякденному житті:

вибирайте сходи замість ліфта;

грайтеся з дітьми й домашніми тваринами;

займайтеся йогою чи танцями;

займайтеся домашніми справами та прибиранням;

катайтеся на велосипеді.

Усі перераховані вище рекомендації варто укладати мінімум у 30-40 хвилин на день — так ви зможете компенсувати шкоду, що завдається організму малорухливим способом життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи справді біль є ознакою ефективного тренування.