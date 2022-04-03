Учені розповіли, чи біль є ознакою продуктивного тренування

Багато хто вважає, що якщо після фізичної активності нічого не болить, це означає, що тренування пройшло погано. Проте, як заявляють експерти, це не так.

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Коли йдеться про те, щоб привести себе у форму, багато людей дотримуються позиції "без болю немає результату". Більшість думає, що після тренування потрібно обов'язково відчувати біль, який дає зрозуміти, що тренування пройшло продуктивно. Проте не все так просто, пише Science Alert.

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Причин, через які м'язи болять після тренування, є багато. Але, незважаючи на популярну думку, відчувати біль протягом декількох годин або днів після тренування не обов'язково означає, що ви добре позаймалися.

[ + – ] Найчастіше ця крепатура виникає тоді, коли людина виконала особливо складні або незвичні для неї вправи

Синдром відстроченого м'язового болю (або крепатура) — болюче відчуття, яке відчувають наші м'язи після фізичної активності. Найчастіше цей синдром виникає тоді, коли людина виконав особливо складні або незвичні для нього вправи. Крепатура може виникнути після будь-якого виду вправ, але в більшості випадків саме після ексцентричних вправ — рухи, при яких м'язи опираються навантаженню при розтягуванні (присідання, станова тяга та жим лежачи).

Найменші м'язи верхніх кінцівок (наприклад, м'язи плеча) можуть бути сприйнятливішими до синдрому відстроченого м'язового болю, оскільки вони не звикли до ексцентричних вправ. Причому крепатура може статися навіть за кілька годин після тренування.

[ + – ] На думку вчених, крепатура пов'язана з такими факторами як механічне пошкодження різних тканин і запальна реакція організму

І хоча синдром відстроченого м'язового болю зустрічається часто, причини, через яку він виникає, залишаються малодослідженими. Проте експерти мають кілька пояснень цього явища. На думку вчених, крепатура пов'язана з такими факторами, як механічне пошкодження різних тканин та запальна реакція організму.

Для того, щоб наростити великі та сильні м'язи, їм необхідний певний ступінь ушкодження, спричинений спортивним навантаженням. Так, ці пошкодження можуть знизити працездатність м'язів, зате при наступному тренуванні крепатура буде вже меншою. Ось чому люди, які регулярно займаються фізичною активністю, не так часто відчувають біль.

[ + – ] Для того, щоб наростити великі та сильні м'язи, їм необхідний певний ступінь ушкодження, спричинений спортивним навантаженням.

Також силові тренування, які виконуються на регулярній основі та фокусуються на ексцентричних вправах, уже після 10 занять зменшують шкідливий уплив вправ на м'язи. Це з тим, що м'язи з кожним разом стають захищенішими від ушкоджень.

Якщо ви додаєте у свою програму тренувань ексцентричні вправи або починаєте нові вправи, які супроводжуються незвичною для вас інтенсивністю та тривалістю, то уникнути синдрому відстроченого м'язового болю буде досить складно. Але не варто забувати, що біль не обов'язково означає, що ви ефективніше потренувалися, це лише означає, що ви займаєтеся активністю, до якої ваші м'язи не звикли.

Тому, якщо ви регулярно займаєтеся спортом і виявили, що не відчуваєте біль наприкінці дня або навіть через кілька днів після тренування, будьте певні, що ваше тренування все ще працює. Ваші м'язи просто стали краще впоратися з пошкодженнями та відновлюватися після них.