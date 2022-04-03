Ученые рассказали, действительно ли боль является признаком продуктивной тренировки

Многие считают, что если после физической активности ничего не болит, это значит, что тренировка прошла плохо. Однако, как заявляют эксперты, это далеко не так.

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Когда речь заходит о том, чтобы привести себя в форму, многие люди придерживаются позиции "без боли нет результата". Большинство думают, что после тренировки нужно обязательно чувствовать боль, которая дает понять, что тренировка прошла продуктивно. Однако не все так просто, пишет Science Alert.

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Причин по которым мышцы болят после тренировки есть много. Но, несмотря на популярное мнение, чувствовать боль в течение нескольких часов или дней после тренировки не обязательно, чтобы понять, что вы хорошо позанимались.

[ + – ] Чаще всего, этот крепатура возникает тогда, когда человек выполнил особенно сложные или непривычные для него упражнения

Синдром отсроченной мышечной боли (или крепатура) — болезненное ощущение, которое испытывают наши мышцы после физической активности. Чаще всего, этот синдром возникает тогда, когда человек выполнил особенно сложные или непривычные для него упражнения. Крепатура может возникнуть после любого вида упражнений, но в большинстве случаев именно после эксцентрических упражнений — движения, при которых мышцы сопротивляются нагрузке при растяжении (приседания, становая тяга и жим лежа).

Меньшие мышцы верхних конечностей (например, мышцы плеча) могут быть более восприимчивы к синдрому отсроченной мышечной боли, так как они не привыкли к эксцентрическим упражнениям. Причем крепатура может произойти даже через несколько часов после тренировки.

[ + – ] По мнению ученых, крепатура связана с такими факторами, как механическое повреждение различных тканей и воспалительная реакция организма

И хотя синдром отсроченной мышечной боли встречается часто, причины, по которой он возникает, остаются малоисследованными. Однако у экспертов есть несколько объяснений этому явлению. По мнению ученых, крепатура связана с такими факторами, как механическое повреждение различных тканей и воспалительная реакция организма.

Для того, чтобы нарастить крупные и сильные мышцы, им необходима определенная степень повреждения, вызванная спортивной нагрузкой. Да, эти повреждения могут снизить работоспособность мышц, но зато при следующей тренировке крепатура будет уже меньше. Вот почему регулярно занимающиеся физической активностью люди, не так часто испытывают боль.

[ + – ] Для того, чтобы нарастить крупные и сильные мышцы, им необходима определенная степень повреждения, вызванная спортивной нагрузкой

Также силовые тренировки, которые выполняются на регулярной основе и фокусируются на эксцентричных упражнениях, уже после 10 занятий уменьшают вредное воздействие упражнений на мышцы. Это связано с тем, что мышцы с каждым разом становятся более защищенными от повреждений.

Если вы добавляете в свою программу тренировок более эксцентрические упражнения или начинаете новые упражнения, которые сопровождаются непривычной для вас интенсивностью и продолжительностью, то избежать синдрома отсроченной мышечной боли будет довольно сложно. Но не стоит забывать, что боль не обязательно означает, что вы более эффективно потренировались, это лишь значит, что вы занимаетесь активностью, к которой ваши мышцы не привыкли.

Поэтому, если вы регулярно занимаетесь спортом и обнаружили, что не чувствуете боли в конце дня или даже через несколько дней после тренировки, будьте уверены, что ваша тренировка все еще работает. Ваши мышцы просто стали лучше справляться с повреждениями и восстанавливаться после них.