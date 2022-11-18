"Компенсировать" сидячий образ жизни возможно: ученые рассказали, что нужно делать

Исследователи назвали точное количество упражнений, которые помогут сгладить негативный эффект.

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Давно известно, что сидячий образ жизни негативно воздействует на наше здоровье. Удаленная или офисная работа, а теперь и пандемия коронавируса значительно усугубили это проблему. Но, похоже, ученые нашли выход, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые смогли рассчитать точное количество упражнений, которые помогут нивелировать 10 часов неподвижного сидения. Исследование основано на метаанализе девяти более ранних исследований, в которых в общей сложности приняли участие более 44 тысяч человек из разных стран мира. Все реципиенты носили какую-либо форму фитнес-трекера.

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Анализ показывает, что риск ранней смерти увеличивается пропорционально тому, как уменьшается количество ежедневной подвижности от умеренной до интенсивной. Исследователи пришли к выводу, что у людей, которые проводят около 10 часов неподвижно, но при этом занимаются физической активностью от умеренной до интенсивной от 30 до 40 минут в день, значительно снижается риск ранней смерти.

Ученые считают, что всего 30-40 минут езды на велосипеде, быстрой ходьбы или даже работы в саду в день будет достаточно, чтобы значительно поправить свое здоровье.

По словам исследователя физической активности и здоровья населения из Сиднейского университета в Австралии, Эммануэля Стаматакиса, на пользу пойдет любая физическая активность и в любом объеме — всегда лучше что-то делать, чем не делать ничего.

Отметим, что ранее ВОЗ опубликовало свои рекомендации для борьбы с малоподвижным образом жизни. Согласно им человеку необходимо минимум 150-300 минут умеренной физической активности в неделю, или же 75-150 минут интенсивной физической активности.

В результате ученые составили ряд рекомендаций, которые помогут увеличить количество активности в повседневной жизни:

выбирайте лестницу вместе лифта;

играйте с детьми и домашними животными;

занимайтесь йогой или танцами;

занимайтесь домашними делами и уборкой;

катайтесь на велосипеде.

Все вышеперечисленные рекомендации стоит укладывать минимум в 30-40 минут в день — таким образом вы сможете компенсировать вред, наносимый организму малоподвижным образом жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли боль является признаком эффективной тренировки.