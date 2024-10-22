Ориентируются на прогнозы погоды: в КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление

В украинской столице объявили о начале отопительного сезона, но в жилые дома тепло пока не дали.

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Отопительный сезон начался в Киеве неделю назад. С 14 октября в столице начали подключать к теплу больницы, школы, детские сады и учреждения социальной сферы города. Но жилые дома пока остаются с холодными батареями. В КГГА в комментарии ТСН объяснили, почему так.

Обычно в жилые дома отопление подают, как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°С в течение трех суток и имеет тенденцию к снижению. В Киеве такая температура держалась от 17 до 20 октября.

Но синоптики прогнозируют, что температура воздуха ближайшие несколько дней будет превышать +9 градусов. Соответственно коммунальные службы могут не спешить с подключением тепла, ведь это реальный шанс сэкономить ресурсы.

В КГГА говорят, что с 14 октября к теплу в Киеве уже подключили более тысячи зданий социальной сферы.

"Из них: 341 школу, 402 детских сада, 209 лечебных учреждений, 99 административных зданий и учреждений социально-бытового направления и 1 учебное заведение. Эти учреждения подключают по индивидуальным заявкам руководителей", — рассказали в столичной мэрии.

Когда включат тепло в домах

В КГГА отметили, что жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8°С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.

То есть рассчитывать, что в ближайшее время отопление подадут в жилые дома, — не стоит. Ведь теплая погода будет держаться на улице несколько дней.

В КГГА это подтверждают и добавляют: "Ориентируемся на погоду".

Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что в Украину скоро вернется тепло. По ее словам, погода в ближайшее время в Украине будет солнечная, без дождей, но с туманами.

"Тепла также станет больше на следующей неделе. Северо-западный ветер изменится на юго-западный и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга", — рассказала Диденко в прогнозе.

В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14+18 градусов. Внутри недели вероятность ночных заморозков уменьшится. Ближайшие дожди ожидаются с 28-го октября.

Напомним, Фокус писал о том, что в Украине растет энергопотребление из-за снижения температуры воздуха. В Министерстве энергетики утром попросили пользователей экономить электроэнергию в вечерний период с 17:00 до 22:00. В ведомстве заявили, что подготовка к отопительному сезону происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры из-за массированных атак.