Земля вкрита білими рулонами: що змушує сніг скочуватися "у трубочки"

Це дивовижне погодне явище змушує сніг скочуватися в порожнисті циліндри, але це трапляється вкрай рідко.

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Сніжний день прекрасний сам по собі, але він може стати значно кращим. Уявіть, що за вікном відбувається щось дивне: поля вкриті білими циліндрами, схожими на "трубочки" або "пончики". Їхнє походження не є таємничим — насправді, це снігові рулони, пише IFLScience.

Снігові рулони являють собою згорнутий сніг, але на відміну від звичайного сніжка, який ми ліпимо, ці структури згортаються у спосіб, більш схожий на тюки сіна, якими усіяні поля наприкінці літа, або згорнутий килимок для йоги.

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За словами хімікині Мері Енн Вайт, який би дивний вигляд не мали ці снігові рулони, вони є цілком природним явищем. При цьому вони зовсім не є результатом людської діяльності, як можна було б припустити, але для їхньої появи необхідний "точний рецепт", а саме, точні пропорції:

температури;

вологості;

вітру;

снігу.

Вайт зазначає, що для створення снігового рулону потрібна температура трохи вища за нуль градусів, щоб на поверхні снігу було трохи рідини. Крім того, потрібен правильний тип снігу — трохи вологий, але не надто, щоб він міг злипатися, але не був занадто щільним. Земля, на яку впаде новий сніг, має бути або крижаною, або покритою твердою кіркою наявного снігу.

Ба більше, навіть сніжинки, які згодом стануть частиною снігового валика, мають бути певного типу: падають у повітрі за температури 5°C, що дасть їм змогу мати необхідну поверхневу вологість. Але навіть це ще не все.

За словами Вайт, новий сніг має бути відносно тонким — лише кілька сантиметрів завглибшки — і свіжим, що дасть змогу йому прилипати, але не скочуватися. Не менш важливим інгредієнтом "приготування" снігових валиків також є вітер, який зможе відштовхнути поверхневий шар і штовхнути його вперед. При цьому він не має бути надто сильним, інакше валики розділяться на частини, або надто слабким, валики не зможуть котитися далі.

Не менш важливим фактором є і місцевість. В ідеалі, всі ці умови мають збігтися на відкритому просторі — у такому разі всі снігові рулони залишаться цілими, а не розіб'ються вщент через зіткнення.

На жаль, такий "точний рецепт" означає, що подібне природне явище не так вже й просто зустріти в природі — унаслідок цього снігові валики є одним із найрідкісніших явищ у світі.

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