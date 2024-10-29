Ситуация будет меняться каждые пару дней: чего ожидать от погоды в ноябре

По словам синоптика Натальи Птухи, до конца октября будет достаточно тепло и в некоторых регионах температура воздуха прогреется до 18 градусов. После этого на несколько дней все поменяется.

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В ноябре в Украине ожидается снижение атмосферного давления и в основном погода без осадков. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, последние дни октября в большинстве украинских регионов будет преобладать погода без осадков и ночная температура ожидается от 2 до 10 градусов тепла. Днем в некоторых областях она будет достигать и вовсе +18, но среднее значение — от +9 до +14.

31 октября все же придут дожди, которые будут фиксироваться практически по всей стране, кроме южной ее части, но это осадки локального характера, продолжает синоптик и больше будет облачности. Ситуация в любой момент может измениться.

"Сейчас постепенно, в течение этой недели, температура (днем, — ред.) будет несколько снижаться. Если сегодня еще до +15, то потом, в среднем, по северным, западным областям — в дневные часы уже 11-12… С выходных — 8-9 градусов выше нуля", — заявляла Наталья Птуха.

Погода в ноябре: чего ожидать

Синоптик делится, что если сейчас на Украину преимущественно влияет поле высокого давления, то в последние дни октября и первые дни ноября уже "не будет столь мощного влияния антициклона". Снизится атмосферное давление и придут атмосферные фронты с севера и северо-запада.

"Ноябрь, в принципе, начинается (вечером 1 числа, — ред.) с вот этих атмосферных фронтов с северо-запада… Более ощутимое понижение температуры… Уже со 2 ноября атмосферные фронты будут более ощутимы", — продолжает Наталья Птуха.

Со вторника, 5 ноября, вновь наступит поле высокого давления и погода без осадков, хоть это будет период уже полноценной осени.

Смешанные осадки, такие как снег, в этот период будут лишь в северо-восточных областях, согласно нынешним прогнозам, но такая ситуация может поменяться в любой момент.

"Конечно, может измениться ситуация. Однако уже могут быть осадки смешанной фазы по северо-востоку Украины (Черниговская, Сумская, Харьковская области)", — подытожила синоптик.

Напомним, 28 октября сообщалось, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала похолодание и снег в Украине. Она предупредила украинцев о магнитных бурях, из-за которых может болеть голова и рассказала, когда солнечная погода сменится холодами.