Магнитные бури и полярное сияние: Диденко спрогнозировала похолодание и снег в Украине

Синоптик предупредила украинцев о магнитных бурях, из-за которых может болеть голова. Наталья Диденко рассказала, когда солнечная погода сменится холодами.

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Синоптик Наталья Диденко поделились прогнозом погоды в Украине и объяснила, когда ждать похолодания. Об этом известно из ее публикации в Facebook от 28 октября.

Прогноз погоды на завтра

29 октября на западе возможны дожди. В большинстве областей будет сухо, но не исключены туманы, которые могут способствовать ухудшению качества воздуха и ухудшению видимости на дорогах.

"Температура воздуха пока — суперкомфорт", — отметила эксперт.

Днем ожидается от +10 до +16 градусов. В Волынской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях будет несколько холоднее — от +9 до +11 градусов.

В Киеве вторник также будет проходить без осадков. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +6 до +8 градусов, а днем — от +11 до +13 градусов.

Магнитные бури и полярное сияние в Украине

Диденко предупредила украинцев, что в ближайшие дни они могут испытывать дискомфорт из-за магнитных бурь.

"Если у вас сильно болит голова или какой-то иной некомфорт с организмом — можно списывать на магнитные бури. Сегодня и завтра наблюдаются и ожидаются вспышки солнечной и земной магнитной активности", — отметила она.

Однако синоптик отметила, что магнитные бури будут наблюдаться только пару дней — 28 и 29 октября.

"При таких солнечных вспышках вероятно увидеть полярное сияние. Даже в крупных городах", — добавила она.

Когда будет похолодание: прогноз погоды

Уже со 2-3 ноября, то есть ближайших выходных, Диденко спрогнозировала ощутимое снижение температуры в Украине.

Ночью температура будет опускаться до "небольшого мороза". Днем в субботу будет от +4 до +10 градусов, а в воскресенье — уже от +1 до +6 градусов.

4-5 ноября, по словам синоптика, Украину уже может засыпать снегом.

Напомним, эксперты объяснили, как избежать завышенных сумм в платежках за газ.

28 октября в Сумской области ввели аварийные отключения света. Более 16 тысяч местных потребителей по состоянию на утро были обесточены.