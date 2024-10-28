Последние дни тепла, а на выходные холод и мокрый снег: прогноз погоды на неделю (карта)

Последние дни октября преимущественно будут теплыми и сухими, но в конце недели украинцев ждет снижение температуры, дожди и местами мокрый снег.

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Неделя с 28 октября по 3 ноября начнется с теплой погоды. Однако на выходные стоит готовить теплую одежду: активный антициклон принесет на первые дни ноября резкое похолодание, порывы ветра и местами небольшой снег. Такой прогноз сделал метеоролог Игорь Кибальчич, передает Meteoprog.

Прогноз погоды на 28 октября

В понедельник, по словам синоптика, значительных осадков ждать не стоит, как и сильного ветра — его скорость будет держаться в пределах 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +5...+10 °С, днем прогреется до +12...+17 °С. В Одесской области местами достигнет +20 °С.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 28 октября Фото: Скриншот

Прогноз на 29 октября

Во вторник по прогнозу Игоря Кибальчича также осадков в большинстве областей не ожидается, небольшой дождь возможен только днем на крайнем западе. Ветер будет северо-западный, так же в пределах 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью все еще будет держаться +5...+10 °С. Днем будет +12...+17 °С, на западе местами опустится до +8...+11 °С.

Укргидрометцентр также прогнозирует на вторник тепло Фото: Скриншот

Погода 30 октября

В среду небольшой дождь может пройти в западных областях, в остальных регионах осадков не прогнозируется. Ночью и утром возможны туманы. Ветер будет менять направления и замедлится до 3 — 8 м/с. Ночью термометр покажет +3...+8 °С, на северо-востоке столбик может опуститься до 0 °С. Днем возможны +9...+14 °С, и в Крыму и на Закарпатье будет сохраняться тепло до +16 °С.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября Фото: Скриншот

Прогноз погоды на 31 октября

Небольшие кратковременные дожди в четверг синоптик прогнозирует на большей части Украины, кроме юга. Ветер наберет скорость до 7 — 12 м/с, на Левобережье днем местами будет разгоняться до 15 — 20 м/с. Ночью температура воздуха в основном +5...+10 °С, а на востоке опустится до 0...+3 °С. Днем будет прогреваться до +10...+15 °С, а в Одесской области и Крыму достигнет +17 °С.

Прогноз от Укргидрометцентра на 31 октября Фото: Скриншот

Прогноз погоды на 1 день ноября

В пятницу ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, а днем в северо-западных областях, по словам синоптика, пройдут небольшие дожди. Ветер в большинстве областей будет оставаться в пределах 7 — 12 м/с, и на юге днем возможны порывы до 17 — 22 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, в северных и восточных областях возможны морозы до -3°С. Днем в большинстве регионов будет до +9...+14 °С, а на юге и западе +15...+18 °С.

В пятницу синоптики прогнозируют последние дни тепла Фото: Скриншот

Дожди и мокрый снег возможны в выходные

В субботу ожидаются резкие изменения: активный циклон принесет осадки и ветреную погоду. По Украине, по прогнозу синоптика, пройдут небольшие и местами умеренные дожди, а на севере и в некоторых западных областях можно ожидать небольшой мокрый снег и снежную крупу. Ветер будет северо-западный, 9 — 14 м/с, с порывами до 17 — 22 м/с. Температура воздуха снизится и в течение суток будет колебаться в пределах +6...+11 °С, а в западных и северных областях опустится до +2...+7 °С.

В воскресенье ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем дождь с мокрым снегом пройдет лишь в северных и западных областях. Ветер западный, 7 — 12 м/с, с порывами ночью до 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до -3...+2 °С, а днем останется в пределах +2...+7 °С.

"Существенные изменения в погодных условиях произойдут на рубеже октября и ноября и будут связаны с развитием активной циклонической деятельности на севере Европы", — пояснил Игорь Кибальчич.

Напомним, 27 октября синоптик Наталья Диденко также прогнозировала теплое начало недели и похолодание со снегом на выходные.

В Укргидрометцентре 19 октября предупреждали, что зима не будет слишком морозной в этом году, потому что в результате глобальных климатических изменений в последние годы становится больше теплых периодов.