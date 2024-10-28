Останні дні тепла, а на вихідні холод і мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень (карта)

Останні дні жовтня переважно будуть теплими та сухими, та наприкінці тижня на українців чекатиме зниження температури, дощі й подекуди мокрий сніг.

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Тиждень з 28 жовтня по 3 листопада розпочнеться з теплої погоди. Однак на вихідні варто готувати теплий одяг: активний антициклон принесе на перші дні листопада різке похолодання, пориви вітру та місцями невеликий сніг. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кібальчич, передає Meteoprog.

Прогноз погоди на 28 жовтня

У понеділок, за словами синоптика, значних опадів чекати не варто, як і сильного вітру — його швидкість триматиметься в межах 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі не опускатиметься нижче +5…+10 °С, вдень прогріватиметься +12…+17 °С. В Одеській області місцями сягатиме +20 °С.

Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 28 жовтня Фото: Скриншот

Прогноз на 29 жовтня

У вівторок за прогнозом Ігоря Кібальчича також опадів у більшості областей не очікується, невеликий дощ можливий тільки вдень на крайньому заході. Вітер буде північно-західний, так само в межах 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі все ще триматиметься +5…+10 °С. Вдень буде +12…+17 °С, на заході подекуди опуститься до +8…+11 °С.

Укргідрометцентр також прогнозує на вівторок тепло Фото: Скриншот

Погода 30 жовтня

У середу невеликий дощ може пройти в західних областях, в інших регіонах опадів не прогнозується. Вночі та вранці можливі тумани. Вітер мінятиме напрямки та сповільниться до 3 — 8 м/с. Вночі термометр показуватиме +3…+8 °С, на північному сході стовпчик може опуститися до 0 °С. Вдень можливі +9…+14 °С, і в Криму та на Закарпатті зберігатиметься тепло до +16 °С.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня Фото: Скриншот

Прогноз погоди на 31 жовтня

Невеликі короткочасні дощі у четвер синоптик прогнозує на більшій частині України, крім півдня. Вітер набере швидкість до 7 – 12 м/с, на Лівобережжі вдень подекуди розганятиметься до 15 – 20 м/с. Вночі температура повітря здебільшого +5…+10 °С, а на сході опускатиметься до 0…+3 °С. Вдень прогріватиметься до +10…+15 °С, а в Одеській області та Криму сягатиме +17 °С.

Прогноз від Укргідрометцентру на 31 жовтня Фото: Скриншот

Прогноз погоди на 1 день листопада

У п'ятницю вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, а вдень у північно-західних областях, за словами синоптика, пройдуть невеликі дощі. Вітер у більшості областей лишатиметься в межах 7 — 12 м/с, та на півдні вдень можливі пориви до 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, у північних та східних областях можливі морози до -3°С. Вдень у більшості регіонів буде до +9…+14 °С, а на півдні та заході +15…+18 °С.

У п'ятницю синоптики прогнозують останні дні тепла Фото: Скриншот

Дощі та мокрий сніг можливі у вихідні

У суботу очікуються різкі зміни: активний циклон принесе опади та вітряну погоду. Україною, за прогнозом синоптика, пройдуть невеликі та місцями помірні дощі, а на півночі та у деяких західних областях можна чекати на невеликий мокрий сніг та снігову крупу. Вітер буде північно-західний, 9 — 14 м/с, з поривами до 17 — 22 м/с. Температура повітря знизиться та протягом доби коливатиметься в межах +6…+11 °С, а в західних та північних областях опуститься до +2…+7 °С.

У неділю вночі істотних опадів не прогнозується, а вдень дощ із мокрим снігом пройде лише у північних та західних областях. Вітер західний, 7 — 12 м/с, з поривами вночі до 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі опускатиметься до -3…+2 °С, а вдень лишатиметься в межах +2…+7 °С.

"Суттєві зміни в погодних умовах відбудуться на межі жовтня та листопада і будуть пов’язані з розвитком активної циклонічної діяльності на півночі Європи", — пояснив Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, 27 жовтня синоптикиня Наталка Діденко також прогнозувала теплий початок тижня та похолодання й сніг на вихідні.

В Укргідрометцентрі 19 жовтня попереджали, що зима не буде надто морозною цього року, бо внаслідок глобальних кліматичних змін в останні роки стає більше теплих періодів.