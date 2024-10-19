В Укргідрометцентрі спрогнозували, коли випаде сніг і якою буде зима

Представниця Наталія Птуха запевнила українців, що у найближчий тиждень очікувати першого снігу не слід. Вона розповіла, коли ж утвориться циклон та наскільки морозною буде зима.

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Цьогорічна зима не буде надто морозною, а перший сніг випаде не скоро. Про це під час брифінгу заявила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, як передав кореспондент "Укрінформу" 18 жовтня.

"Якщо говорити про такий сніг, щоб утримувався тривалий сніговий покрив, у найближчій синоптичній перспективі, то там, де ми можемо говорити безпосередньо про якісь практичні показники, до кінця жовтня поки що взагалі у нас без опадів", — повідомила вона.

Однак вже на початку листопада погода в Україні зміниться.

"І там дійсно може на території України, за розрахунками, які є станом на сьогодні, утворитися циклон, який вже може принести опади принаймні змішаної фази, тобто дощ, подекуди з мокрим снігом", — спрогнозувала Птуха.

З її слів, останніми роками йде тенденція на скорочення періоду холодів, принаймні приблизно на 10-15 днів. Окрім того, прихід холодів восени може трохи відтермінуватися.

"Внаслідок глобальних змін стає більше теплих періодів, і середньодобові температури (і взагалі середньомісячні температури) більшість останніх років — вище кліматичної норми, і це утримується впродовж останніх років", — пояснила представниця Укргідрометцентру.

Очікується, що у холодні місяці здебільшого температура буде вищою за норму — навіть на 1,5-2 градуси. Однак листопад та грудень можуть стати винятками, коли температура буде близькою до кліматичної норми.

"Загальна тенденція, звичайно, до потепління, але це абсолютно не виключає затоків холоду, арктичного повітря. Ми — сезонна країна, ці затоки холоду можуть бути, але просто їхня тривалість останніми роками дедалі скорочується", — додала Птуха.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на вихідних. Українців попередили, що через нічні заморозки у деяких регіонах навіть буде II рівень небезпечності.

Однак синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала потепління. Вона розповіла, коли в Україні знову стане "багато сонця".