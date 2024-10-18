В Києві вже готуються до новорічних свят: якою буде головна столична ялинка, — ЗМІ

Тематика цьогорічного святкування ще не відома. Однак організатори розповіли, що головний символ Нового року й Різдва буде відрізнятись за кольором.

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У Києві вже розпочали підготовку до Нового року та узгоджують цьогорічну концепцію свята. Стало відомо, який вигляд матиме головна новорічна ялинка країни. Деталями з посиланням на джерела 18 жовтня поділились у "ТСН".

Як і минулого року, головну столичну ялинку планують встановлювати на Софіївській площі. Організатори вже представили концепцію новорічних святкувань КМВА та КМДА, нині вони чекають на погодження.

Тематику поки що не розкривають, однак, за даними ЗМІ, ялинка буде відрізнятись від попередньої.

"Вона буде білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом", — розповіли організатори.

Також відомо, що поблизу головної ялинки, як і минулої зими, можна буде задонатити на потреби Збройних сил.

Взимку 2023-2024 років тематика була "Хоробрі Серця". Ялинка була зелена, нагорі прикрашена тризубом, а по довжині — іграшками у формі серця. Поруч із нею стояли маленькі ялиночки з іграшками-сердечками на гілках, які можна було забирати на пам’ять за донат на армію. Лише за годину ще до офіційного відкриття українці здійснили понад 500 переказів.

Фото тогорічної головної ялинки Києва Фото: ТСН

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що у Києві приберуть мурал із зображенням голови ГУР Кирила Буданова. З’ясувалось, він був нанесений на будівлю, яка є об’єктом культурної спадщини.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли у столиці запустять опалення у житлових будинках.