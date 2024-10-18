В Киеве уже готовятся к новогодним праздникам: какой будет главная столичная елка, — СМИ
Тематика нынешнего празднования еще не известна. Однако организаторы рассказали, что главный символ Нового года и Рождества будет отличаться по цвету.
В Киеве уже начали подготовку к Новому году и согласовывают нынешнюю концепцию праздника. Стало известно, как будет выглядеть главная новогодняя елка страны. Деталями со ссылкой на источники 18 октября поделились в "ТСН".
Как и в прошлом году, главную столичную елку планируют устанавливать на Софиевской площади. Организаторы уже представили концепцию новогодних празднований КГВА и КГГА, сейчас они ждут согласования.
Тематику пока не раскрывают, однако, по данным СМИ, елка будет отличаться от предыдущей.
"Она будет белого цвета и с гирляндами, которые будут сиять голубовато-небесным светом", — рассказали организаторы.
Также известно, что вблизи главной елки, как и прошлой зимой, можно будет задонатить на нужды Вооруженных сил.
Зимой 2023-2024 годов тематика была "Храбрые Сердца". Елка была зеленая, наверху украшена трезубом, а по длине — игрушками в форме сердца. Рядом с ней стояли маленькие елочки с игрушками-сердечками на ветках, которые можно было забирать на память за донат на армию. Только за час еще до официального открытия украинцы осуществили более 500 переводов.
Напомним, 17 октября стало известно, что в Киеве уберут мурал с изображением главы ГУР Кирилла Буданова. Выяснилось, он был нанесен на здание, которое является объектом культурного наследия.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в столице запустят отопление в жилых домах.