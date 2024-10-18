В Киеве уже готовятся к новогодним праздникам: какой будет главная столичная елка, — СМИ

Тематика нынешнего празднования еще не известна. Однако организаторы рассказали, что главный символ Нового года и Рождества будет отличаться по цвету.

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В Киеве уже начали подготовку к Новому году и согласовывают нынешнюю концепцию праздника. Стало известно, как будет выглядеть главная новогодняя елка страны. Деталями со ссылкой на источники 18 октября поделились в "ТСН".

Как и в прошлом году, главную столичную елку планируют устанавливать на Софиевской площади. Организаторы уже представили концепцию новогодних празднований КГВА и КГГА, сейчас они ждут согласования.

Тематику пока не раскрывают, однако, по данным СМИ, елка будет отличаться от предыдущей.

"Она будет белого цвета и с гирляндами, которые будут сиять голубовато-небесным светом", — рассказали организаторы.

Также известно, что вблизи главной елки, как и прошлой зимой, можно будет задонатить на нужды Вооруженных сил.

Зимой 2023-2024 годов тематика была "Храбрые Сердца". Елка была зеленая, наверху украшена трезубом, а по длине — игрушками в форме сердца. Рядом с ней стояли маленькие елочки с игрушками-сердечками на ветках, которые можно было забирать на память за донат на армию. Только за час еще до официального открытия украинцы осуществили более 500 переводов.

Фото прошлогодней главной елки Киева в прошлом году Фото: ТСН

Напомним, 17 октября стало известно, что в Киеве уберут мурал с изображением главы ГУР Кирилла Буданова. Выяснилось, он был нанесен на здание, которое является объектом культурного наследия.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в столице запустят отопление в жилых домах.