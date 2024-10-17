Мурал с Будановым в Киеве закрасят: в администрации объяснили причины

Рисунок нанесли самовольно на здание, которое является объектом культурного наследия, отметили в КГГА.

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Мурал с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым создан на боковом фасаде дома на улице Введенской. Это здание является памятником архитектуры местного значения, поэтому Департамент охраны культурного наследия КГГА требует убрать роспись. Об этом заявили на официальном портале Киева 17 октября.

В департаменте пояснили, что дом на ул. Введенской, 6 приказом Министерства культуры Украины от 29.12.2016 № 1273 внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Законом запрещено существенно изменять или дополнять такие объекты.

Также в июле 2024 года Киевсовет запретил нанесение муралов на фасады домов-объектов культурного наследия.

Поэтому в департаменте требуют вернуть фасаду памятника прежний вид. Взамен обещают предложить другое место в городском пространстве, где можно будет создать стенопись законно.

В комментариях к сообщению департамента в Facebook киевляне пишут, что муралы — не первое, от чего надо избавляться для восстановления аутентичности культурных памятников.

Комментарии киевлян о требовании убрать мурал Фото: Скриншот

Напомним, о появлении на Подоле мурала с начальником ГУР Кириллом Будановым СМИ сообщали 12 октября. На рисунке мужчина в черной униформе изображен на фоне ромашкового поля с котом в руках. Авторство принадлежит стритарт-художницам сестрам Фельдман.

Также в Подольском районе 19 сентября открыли мурал "Мудрый властвует над звездами". Его создал художник Владимир Манжос как дань уважения украинским разведчикам, рассказали Фокусу в БФ "Современная Украина".