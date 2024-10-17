Мурал із Будановим у Києві зафарбують: в адміністрації пояснили причини

Малюнок нанесли самовільно на будівлю, яка є об'єктом культурної спадщини, зазначили в КМДА.

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Мурал із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим створено на бічному фасаді будинку на вулиці Введенській. Ця будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення, тому Департамент охорони культурної спадщини КМДА вимагає прибрати розпис. Про це заявили на офіційному порталі Києва 17 жовтня.

У департаменті пояснили, що будинок на вул. Введенській, 6 наказом Міністерства культури України від 29.12.2016 № 1273 внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Законом заборонено суттєво змінювати чи доповнювати такі об'єкти.

Також у липні 2024 року Київрада заборонила нанесення муралів на фасади будинків-об'єктів культурної спадщини.

Тому в департаменті вимагають повернути фасаду пам'ятки попередній вигляд. Натомість обіцяють запропонувати інше місце у міському просторі, де можна буде створити стінопис законно.

У коментарях до допису департаменту у Facebook кияни пишуть, що мурали — не найперше, чого треба позбавлятися для відновлення автентичності культурних пам’яток.

Коментарі киян про вимогу прибрати мурал Фото: Скриншот

Нагадаємо, про появу на Подолі муралу з начальником ГУР Кирилом Будановим ЗМІ повідомляли 12 жовтня. На малюнку чоловік у чорному однострої зображений на тлі ромашкового поля з котом у руках. Авторство належить стритарт-художницям сестрам Фельдман.

Також у Подільському районі 19 вересня відкрили мурал "Мудрий панує над зірками". Його створив художник Володимир Манжос як данину поваги українським розвідникам, розповіли Фокусу у БФ "Сучасна Україна".