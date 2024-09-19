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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Захоплюється увесь світ": атаки морських дронів "Маґура" закарбували на муралі в Києві (фото)

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Мурал присвячений ГУР Фото: БФ "Сучасна Україна"

Мета стінопису — вшанування роботи ГУР та відзначення військових успіхів Сил оборони України в Чорному морі. В ГУР оцінили роботу художника і назвали мурал — даниною поваги українським розвідникам.

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У Києві на Подолі 19 вересня на стіні будинку 51 по вулиці Нижній вал відкрили мурал "Мудрий панує над зірками". Його створив художник Володимир Манжос і присвятив Головному управлінню розвідки Міноборони. Про це Фокусу повідомили у БФ "Сучасна Україна".

Мета стінопису — вшанування роботи ГУР та відзначення військових успіхів Сил оборони України в Чорному морі.

Назву "Мудрий панує над зірками" для свого муралу художник обрав невипадково. Це гасло збігається з гаслом українських військових розвідників.

Ініціатором створення стінопису є Благодійний Фонд "Сучасна Україна" за підтримки ГУР Міноборони.

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В сюжеті муралу — успішні операції ГУР, зокрема, атаки морських дронів "Маґура" в межах спільних операцій з СБУ та ВМС України, які змусили майже повністю капітулювати Чорноморський флот РФ та завдали йому неабияких втрат, включно зі знищенням флагманського корабля флоту.

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На передньому плані муралу зображено символ ГУР — сову. Позаду неї рука, яка символізує невидиму роботу ГУР.

"Цей мурал та весь проєкт ми присвячуємо нашим звитяжним розвідникам та завдячуємо за успішно проведені спецоперації на морі і не тільки. Сьогодні ГУР є однією з найкращих військових розвідок у світі та, звісно, однією з найефективніших структур в складі Сил Оборони України. За час повномасштабного вторгнення ГУР МО сформувало свій унікальний підхід до розробки та проведення операції, яким захоплюється весь світ", — сказав ініціатор проєкту Володимир Гавриш, президент БФ "Сучасна Україна".

В ГУР оцінили роботу художника і назвали мурал даниною поваги українським розвідникам.

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"Цей мурал — не просто прикраса міста, це данина поваги всім героям, які щоденно ризикують життям заради свободи України, – розповідає Ми стоїмо перед символом незламності, який нагадує нам про те, що перемога не тільки в наших серцях, а й на кожній морській хвилі, в кожній військовій операції та в кожному акті відваги. Дякую всім, хто зробив цей мурал можливим, і всім, хто бореться за нашу перемогу", — сказав представник ГУР Андрій Юсов.

В межах заходу також відбувся запуск лімітованого накладу в 300 шт. поштової марки за мотивами муралу за підписом автора, а також лімітована версія за підписом очільника ГУР Кирила Буданова.

Всі гроші, виручені під час акції, підуть на купівлю надводного дрона "Маґура", мета збору — 10 млн гривень.

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Нагадаємо, що 10 серпня стало відомо, що морські дрони Magura V5 знищили п'ятий швидкісний катер "Тунець" ЗС РФ, який базувався у бухті в Криму. Щоб до нього дістатись, дрони спершу обійшли лінію оборони з вертольотів, які полювали за ними у відкритому морі.