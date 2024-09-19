"Восхищается весь мир": атаки морских дронов "Магура" запечатлели на мурале в Киеве (фото)

Цель стенописи — чествование работы ГУР и празднование военных успехов Сил обороны Украины в Черном море. В ГУР оценили работу художника и назвали мурал — данью уважения украинским разведчикам.

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В Киеве на Подоле 19 сентября на стене дома 51 по улице Нижний вал открыли мурал "Мудрый властвует над звездами". Его создал художник Владимир Манжос и посвятил Главному управлению разведки Минобороны. Об этом Фокусу сообщили в БФ "Современная Украина".

Цель стенописи — чествование работы ГУР и празднование военных успехов Сил обороны Украины в Черном море.

Название "Мудрый властвует над звездами" для своего мурала художник выбрал не случайно. Этот лозунг совпадает с лозунгом украинских военных разведчиков.

Инициатором создания стенописи является Благотворительный Фонд "Современная Украина" при поддержке ГУР Минобороны.

В сюжете мурала — успешные операции ГУР, в частности, атаки морских дронов "Магура" в рамках совместных операций с СБУ и ВМС Украины, которые заставили почти полностью капитулировать Черноморский флот РФ и нанесли ему значительные потери, включая уничтожение флагманского корабля флота.

На переднем плане мурала изображен символ ГУР — сова. Позади нее рука, которая символизирует невидимую работу ГУР.

"Этот мурал и весь проект мы посвящаем нашим победоносным разведчикам и благодарим за успешно проведенные спецоперации на море и не только. Сегодня ГУР является одной из лучших военных разведок в мире и, конечно, одной из самых эффективных структур в составе Сил Обороны Украины. За время полномасштабного вторжения ГУР МО сформировало свой уникальный подход к разработке и проведению операции, которым восхищается весь мир", — сказал инициатор проекта Владимир Гавриш, президент БФ "Современная Украина".

В ГУР оценили работу художника и назвали мурал данью уважения украинским разведчикам.

"Этот мурал — не просто украшение города, это дань уважения всем героям, которые ежедневно рискуют жизнью ради свободы Украины. Мы стоим перед символом несокрушимости, который напоминает нам о том, что победа не только в наших сердцах, но и на каждой морской волне, в каждой военной операции и в каждом акте отваги. Спасибо всем, кто сделал этот мурал возможным, и всем, кто борется за нашу победу", — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

В рамках мероприятия также состоялся запуск лимитированного тиража в 300 шт. почтовой марки по мотивам мурала за подписью автора, а также лимитированная версия за подписью главы ГУР Кирилла Буданова.

Все деньги, вырученные во время акции, пойдут на покупку надводного дрона "Магура", цель сбора — 10 млн гривен.

Напомним, что 10 августа стало известно, что морские дроны Magura V5 уничтожили пятый скоростной катер "Тунец" ВС РФ, который базировался в бухте в Крыму. Чтобы к нему добраться, дроны сначала обошли линию обороны из вертолетов, которые охотились за ними в открытом море.