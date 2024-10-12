У центрі Києва з'явився мурал з начальником ГУР Будановим: як виглядає та де побачити (фото)
Образ Кирила Буданова легко вгадується у стінописі. На це, зокрема, вказують кілька підказок.
На вулиці Введенській, 6 у Подольскому районі Києва з’явився масштабний мурал з очільником ГУР МОУ, намальований стрітарт-художницями сестрами Мішель та Ніколь Фельдман. Про це інформує NV.
На малюнку, який присвячений українським військовослужбовцям, зображений чоловік у чорному однострої, який стоїть поміж ромашок, тримаючи на руках кота. Поруч на квітах сидить пташка, а вгорі, над усією композицією, розправила крила сова.Важливо
Після завершення роботи сестри Мішель та Ніколь зазначили, що робота присвячена образу справжнього українця, який нічого не боїться.
"Ця людина несе велику відповідальність, це насправді важко, особливо у такий час", — цитує видання художниць.
Також сестри зазначили, що квіти, хоча й деякі з них надірвані, але разом вони створюють красиве поле.
Авторки не називають прізвище головного героя картини, але на Кирила Буданова вказує погон генерал-лейтенанта, кіт Гюнтер і канарка, яка мешкає в приймальні очільника української розвідки.
Зазначимо, що раніше Кирила Буданова вже зобразила відома художниця Євгенія Гапчинська.
Вона намалювала головного розвідника разом з його жабеням Петром.
Нагадаємо, на початку травня у Святошинському районі столиці з'явився найбільший в Україні мурал із зображенням колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Художник Євген Кучер намалював цю роботу за 13 годин.
Вже через два тижні мурал-рекордсмен було вирішено перенести на інший бік будівлі, оскільки любителям зробити селфі доводилося дертися через паркан.