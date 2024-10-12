У центрі Києва з'явився мурал з начальником ГУР Будановим: як виглядає та де побачити (фото)

Образ Кирила Буданова легко вгадується у стінописі. На це, зокрема, вказують кілька підказок.

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На вулиці Введенській, 6 у Подольскому районі Києва з’явився масштабний мурал з очільником ГУР МОУ, намальований стрітарт-художницями сестрами Мішель та Ніколь Фельдман. Про це інформує NV.

На малюнку, який присвячений українським військовослужбовцям, зображений чоловік у чорному однострої, який стоїть поміж ромашок, тримаючи на руках кота. Поруч на квітах сидить пташка, а вгорі, над усією композицією, розправила крила сова.

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Після завершення роботи сестри Мішель та Ніколь зазначили, що робота присвячена образу справжнього українця, який нічого не боїться.

"Ця людина несе велику відповідальність, це насправді важко, особливо у такий час", — цитує видання художниць.

Також сестри зазначили, що квіти, хоча й деякі з них надірвані, але разом вони створюють красиве поле.

Авторки не називають прізвище головного героя картини, але на Кирила Буданова вказує погон генерал-лейтенанта, кіт Гюнтер і канарка, яка мешкає в приймальні очільника української розвідки.

Зазначимо, що раніше Кирила Буданова вже зобразила відома художниця Євгенія Гапчинська.

Вона намалювала головного розвідника разом з його жабеням Петром.

Нагадаємо, на початку травня у Святошинському районі столиці з'явився найбільший в Україні мурал із зображенням колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Художник Євген Кучер намалював цю роботу за 13 годин.

Вже через два тижні мурал-рекордсмен було вирішено перенести на інший бік будівлі, оскільки любителям зробити селфі доводилося дертися через паркан.