Понад 120 "квадратів": у Києві створили найбільший в Україні мурал із Залужним (фото)

Євген Кучер намалював цю роботу за 13 годин. Побачити рекордне полотно із Залужним на власні очі можна у Святошинському районі.

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У столиці з'явився мурал із зображенням колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це у Іnstagram повідомила фотографиня Євгенія Фуллен.

"На мою думку, вклад Валерія Залужного в збереження і розвиток культури більший, ніж усвідомлює теперішній момент", — пише Євгенія Фуллен.

За її словами, художнику Євгенію Кучеру вдалося створити цей витвір стріт-арту усього за 13 годин.

Розмір "полотна" сягає понад 120 квадратних метрів, що стало найбільшим "портретом" Валерія Залужного в Україні. Це відповідними дипломами зафіксували представники "Книги рекордів України".

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"Суспільство має знати актуальну історію, яка проходить повз молодь і не тільки", — пише Євгенія Фуллен, додаючи, що не варто не забувати пережиту історію та завдяки кому українці змогли цю історію переживати.

Мурал знаходиться на стіні будинку на вулиці Котельнікова, 5 у Святошинському районі столиці.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у практично зруйнованому Бахмуті на Донеччині побачили вуличний малюнок із зображенням Валерія Залужного.

Також Фокус писав, що у квітні 2022 року на Оболоні з'явився зворушливий мурал, присвячений Україні.