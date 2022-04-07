У Києві на Оболоні з'явився зворушливий мурал, присвячений Україні

Свіжий мурал прикрашає вулиці Оболоні.

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Український стріт-арт художник Олександр Корбан поділився на своїй Instagram-сторінці знімками свого нового муралу, присвяченого боротьбі України.

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"Україна. ВІЙНА. 40-й день. Я втратив дар мови. Так багато людей загинуло. Так багато невинних дітей було вбито. Стільки душ скалічено. Завдяки неймовірним зусиллям наших воїнів, армії, волонтерів та всіх українців, які об’єдналися, ми стримуємо ворога, щоб він не зміг розірвати нашу Батьківщину 🇺🇦 І ми будемо стояти, ми переможемо!💪" — підписав знімки муралу художник та закликав допомогти небайдужих людей пожертвувати кошти на допомогу людям, котрі постраждали від війни.

[ + – ] Новий мурал на Оболоні в Києві

На муралі зображено руки людини у формі військового, які намагаються зшити Україну в одне ціле, відображаючи сьогоднішню боротьбу країни з агресором.

"P.S. Цей мурал я створив кілька днів тому в Києві, а в цей час неподалік точилися бої за визволення Бучі та Ірпеня. Все буде Україна!💛💙", — закінчив свій допис Олександр Корбан.

Нагадаємо, автори українського хіта "Доброго вечора, ми з України" записали нову пісню про день перемоги України, супроводивши кліп кадрами України до та після початку повномасштабної війни.