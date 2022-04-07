UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

В Киеве на Оболони появился трогательный мурал, посвященный Украине

882
мурал Саши Корбана, мурал на Оболони, муралы посвященные Украине, Александр Корбан
Фото: sasha.korban | Новый мурал на Оболони

Свежий мурал украшает улицы Оболони.

Украинский стрит-арт художник Александр Корбан поделился на своей Instagram-странице снимками своего нового мурала, посвященного борьбе Украины.

"Украина. ВОЙНА. 40-й день. Я потерял дар речи. Так много людей погибло. Так много невинных детей было убито. Столько душ искалечено. Благодаря невероятным усилиям наших воинов, армии, волонтеров и всех объединившихся украинцев мы сдерживаем врага, чтобы он не смог разорвать нашу Родину 🇺🇦 И мы будем стоять, мы победим! 💪" — подписал снимки мурала художник и призвал помочь неравнодушных людей пожертвовать средства на помощь пострадавшим от войны людям.

Новый мурал на Оболони в Киеве

На мурале изображены руки человека в форме военного, пытающиеся сшить Украину в одно целое, отражая сегодняшнюю борьбу страны с агрессором.

"PS Этот мурал я создал несколько дней назад в Киеве, а в это время неподалеку шли бои за освобождение Бучи и Ирпеня. Все будет Украина! 💛💙" — закончил свое сообщение Александр Корбан.

Напомним, авторы украинского хита "Доброго вечора, ми з України" записали новую песню о дне победы Украины, сопроводив клип кадрами Украины до и после начала полномасштабной войны.