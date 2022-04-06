Авторы хита "Доброго вечора, ми з України" выпустили песню о победе Украины (видео)

Ранее их трек стал одним из наиболее распространенных в Сети.

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Украинские диджеи из Кременчуга PROBASS ∆ HARDI (Артем Ткаченко и Максим Мокренко), авторы легендарного хита "Доброго вечора, ми з України", выпустили новый трек о дне победы Украины вместе с Anna Bulat, выступившей вокалисткой в этом проекте. Видео выложили на YouTube.

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"Настанет день, закончится война", — поют в новом треке музыканты. Видео сопровождается кадрами пейзажей мирной Украины, украинскими военными и разрушениями, которые наносит российская военная агрессия украинским городам.

[ + – ] Песня "Настанет день"

"Настанет день! Он уже близко! Я чувствую! Я вижу это! Я слышу, как мы празднуем нашу победу! Весь мир слышит это! Мы сильные, мы мужественные, украинцы невероятны. Каждый из нас делаем для этого все, что нужно и сделает еще больше и еще, а потом еще больше!" – отметил на своей Instagram-странице PROBASS.

[ + – ] Легендарный хит "Доброго вечора, ми з України"

Отметим, что хит "Доброго вечора, ми з України", который и сделал известными музыкантов из Кременчуга, был одной из самых распространенных песен в Сети и чаще всего использовался в украинском Tiktok.

Напомним, телеведущая Леся Никитюк перепела украинскую народную песню "Сіла птаха", посвятив ее самым распространенным фейкам российской пропаганды.

Также Фокус писал о перепетом треке Jerry Heil, посвященном на этот раз сирене.