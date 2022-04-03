"Сирена, отмена": Jerry Heil перепела свой хит

Певица выступила на благотворительном концерте в Варшаве.

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26-летняя украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) выступила в рамках благотворительного концерта в Польше и перепела свой известный трек "Охрана, отмена". Видео с концерта распространяется в Сети.

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Вместо ставшего вирусным припева артистка поет "Сирена, отмена". А слова "Я не Лена, я Яна" стали ответом Владимиру Путину на его "урок истории Украины, созданной Лениным".

[ + – ] Jerry Heil перепела свою популярную песню

"Он сказал, что нас создал Ленин, а то не Ленин", — спела Яна на польской сцене.

В конце хита Jerry Heil громко заявила: "Если мы встанем, Украина, он ляжет!", намекая на свержение режима Путина.

[ + – ] Также спела Jerry Heil и хит харьковских ультрас, посвященный Путину. Однако в устах Jerry Heil песня звучит на английском

Благотворительный концерт в помощь Украине состоялся в столице Польши 1 апреля 2022 года и получил название "Доброго вечора! Ми з України". На мероприятии выступили, помимо Jerry Heil, Монатик, Сергей Бабкин, участники комедийного проекта "Дизель шоу" и другие.

Ранее Фокус писал о клипе "Сіла птаха" Леси Никитюк, в котором высмеивается российская пропаганда. В частности, боевые гуси и мыши.

Напомним, британский певец Эд Ширан выступил на благотворительном концерте в Бирмингеме. Собранные средства будут переданы на нужды Украины.