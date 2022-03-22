Monatik, Jerry Heil и Сергей Бабкин выступят на благотворительном концерте в Варшаве

100% денег с концерта пойдут на помощь украинским детям.

1 апреля украинские знаменитости, которые находятся за рубежом, выступят в столице Польши Варшаве с благотворительным концертом, деньги за который пойдут в Фонд Маши Ефросининой на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Об этом сообщил Дмитрий Монатик (Monatik) в своем Instagram.

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Среди звезд на концерте выступят украинский певец Monatik, исполнительница Jerry Heil, музыкант Сергей Бабкин, Елена Кравец из "Вечернего квартала", участники популярного развлекательного шоу "Дизель шоу" и украинские стендаперы.

[ + – ] Дмитрий Монатик анонсировал благотворительный концерт "Доброго вечора! Ми з України" в Варшаве

"У меня, как и у миллионов людей, все это время душа раздирается на части. Во-первых, от жестокой войны в моей прекрасной стране Украине. Во-вторых, из-за того, что я оказался за границей, когда все произошло. Никто из нас не мог поверить, что российские власти дадут преступный приказ и начнется война", — написал Дмитрий и отметил, что чувствует синдром "выжившего". Музыкант анонсировал благотворительный тур, первый концерт которого состоится 1 апреля в Варшаве.

У подписчиков украинского музыканта в комментариях возник вопрос, как же мужчин призывного возраста выпустили из страны в условиях военного положения. Однако, как известно, Монатик с семьей уехал в Испанию еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Участники "Дизель шоу", юмористы Евгений Сморыгин и Дмитрий Танкович — белорусы, поэтому не подпадают под украинскую мобилизацию. А музыкант Сергей Бабкин — отец троих детей, что также является условием отклонения от общей мобилизации.

Напомним, российская актриса Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, поддержала Украину и призвала прекратить "ночный кошмар" в Украине. Она осудила путинский режим, начавший войну на территории Украины.