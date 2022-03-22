Российская актриса Мария Машкова поддержала Украину

Звезда сериала "Крепостная" выступила против путинского режима.

Накануне 36-летняя российская актриса и звезда украинского телесериала "Крепостная" Мария Машкова, ныне проживающая в США, выразила свою поддержку украинскому народу. Об этом знаменитость поведала в интервью CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Мария выразила свою поддержку народу Украины и осудила путинский режим. Она попросила остановить "этот ночной кошмар".

[ + – ] Мария Машкова призвала Россию остановить войну в Украине

Мария Машкова, сыгравшая в "Крепостной" Рогниду Безус, рассказала, что ее отец, известный российский актер и режиссер Владимир Машков попросил ее вернуться в Россию и извиниться за "измену народу", ведь женщина долгое время проживает в Штатах.

"Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть порядочной россиянкой, чтобы извиняться за измену, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом", — призналась российская актриса, которая теперь не уверенна, что когда-нибудь вернется в Россию.

[ + – ] Мария Машкова обратилась к российским коллегам

Между тем, ее отец открыто поддерживает президента РФ и выступил на концерте в Лужниках ко дню 8-летия оккупации Крыма Россией.

В частности, Машкова обратилась к своим российским коллегам и попросила не молчать, несмотря на то, что они находятся под угрозой быть осужденными и лишены свободы слова.

Напомним, украинская певица Вера Брежнева, долгое время проживавшая в РФ, сейчас находится в Польше и помогает украинским беженцам.

Также Фокус писал о мировых звездах, которые публично поддержали Украину во время активной фазы войны со стороны РФ и собрали немалые деньги для украинских беженцев и армии.