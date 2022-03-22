Російська акторка Марія Машкова підтримала Україну

Зірка серіалу "Кріпосна" виступила проти путінського режиму.

Напередодні 36-річна російська акторка та зірка українського телесеріалу "Кріпосна" Марія Машкова, яка нині мешкає в США, висловила свою підтримку українському народові. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю CNN.

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Марія висловила свою підтримку народу України та засудила путінський режим. Вона попросила зупинити "цей нічний кошмар".

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Марія Машкова, яка зіграла в "Кріпосній" Рогніду Безус, розповіла, що її батько, відомий російський актор та режисер Володимир Машков попросив її повернутися в Росію та просити вибачення за "зраду народу", адже жінка тривалий час мешкає у Штатах.

"Він попросив мене негайно повернутися до Росії разом зі своїми дочками, щоб бути порядною росіянкою, щоб вибачатися за зраду, щоб бути з російськими людьми, зі своїм народом у боротьбі з українським нацизмом", — зізналася російська акторка, яка тепер не впевнена, що колись повернеться до Росії.

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Тим часом її батько відкрито підтримує президента РФ та виступив на концерті в Лужниках до дня 8-річчя окупації Криму Росією.

Зокрема Машкова звернулася до своїх російських колег та попросила не мовчати, попри те, що вони перебувають під загрозою бути засудженими та позбавлені свободи слова.

Нагадаємо, українська співачка Віра Брежнєва, яка довгий час мешкала у РФ, наразі перебуває в Польщі та допомагає українським біженцям.

Також Фокус писав про світових зірок, які публічно підтримали Україну під час активної фази війни з боку РФ та зібрали чималі кошти для українських біженців та армії.