Віра Брежнєва допомагає українським біженцям у Польщі

Знаменитість довгий час жила та будувала кар'єру в Росії.

40-річна українська співачка Віра Брежнєва (Галушка — справжнє прізвище) після початку війни РФ проти України покинула країну та засудила дії російської влади.

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Наразі Віра, яка довгий час жила та працювала в Росії, перебуває в Польщі та допомагає українським біженцям. Вона розповіла у своєму Instagram, що приїхала туди зі своєю донькою. Проте не зазначила, з якою саме. А у Віри їх дві — 20-річна Соня та 12-річна Сара Кіперман. Сара — донька першого офіційного чоловіка Віри Брежнєвої Михайла Кіпермана. Батьком Соні є Віталій Войченко, з яким Віра прожила кілька років у цивільному шлюбі. Наразі ж співачка одружена з продюсером Костянтином Меладзе.

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"Завтра зранку я знову в пункті, який ближче до нас. Доньку цього разу беру із собою. Тому приєднуйтесь до нас у ваших містах. А Люблін чекає особливо", — зазначила Брежнєва.

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Раніше Віра розповіла, що в Києві під обстрілами перебували члени її родини. Зокрема чоловік та мама. Співачка закликала росіян зупинити війну. Хоча, за її словами, раніше не ділила українців та росіян на різні народи.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода зі сльозами на очах просила зупинити війну в Україні. Згодом стало відомо, що співачка давно відмовилася від українського громадянства заради паспорта Мальти. Проте артистка спростувала цю інформацію, заявивши, що завжди була, є і буде громадянкою України.