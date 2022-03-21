Вера Брежнева помогает украинским беженцам в Польше

Знаменитость долгое время жила и строила карьеру в России.

40-летняя украинская певица Вера Брежнева (Галушка — настоящая фамилия) после начала войны РФ против Украины покинула страну и осудила действия российских властей.

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Вера, которая долгое время жила и работала в России, находится в Польше и помогает украинским беженцам. Она рассказала в своем Instagram, что приехала туда со своей дочерью. Однако не указала, с какой именно. А у Веры их две – 20-летняя Соня и 12-летняя Сара Киперман. Сара – дочь первого официального мужа Веры Брежневой Михаила Кипермана. Отцом Сони является Виталий Войченко, с которым Вера прожила несколько лет в гражданском браке. На данный момент певица замужем за продюсером Константином Меладзе.

[ + – ] Вера Брежнева в Люблине помогает украинским беженцам

"Завтра утром я снова в пункте, который ближе к нам. Дочь на этот раз беру с собой. Поэтому присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно", — отметила Брежнева.

[ + – ] Вера Брежнева с первых дней войны поддерживает Украину

Ранее Вера рассказала, что в Киеве под обстрелами находились члены ее семьи. В частности, муж и мама. Певица призвала россиян остановить войну. Хотя, по ее словам, раньше не делила украинцев и россиян на разные народы.

Напомним, певица Светлана Лобода со слезами на глазах просила остановить войну в Украине. Впоследствии стало известно, что она давно отказалась от украинского гражданства из-за паспорта Мальты. Однако артистка опровергла эту информацию, заявив, что всегда была, есть и будет гражданкой Украины.