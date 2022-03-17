Лобода опровергла получение гражданства Мальты и показала паспорт Украины (видео)

Певица утверждает, что "стремится быть полезной и нужной" и что у нее только одно гражданство.

На днях появилась информация, что Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства и стала гражданкой Мальты. Но сегодня она в Instagram опубликовала опровержение.

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Певица продемонстрировала паспорт Украины и заявила, что у нее не было времени отвечать на нападки недругов.

"Каждый выбирает свой путь — одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второй", — написала звезда.

Также она сообщила, что "за 21 день мы сумели вывезти более 90 семей, среди них дети, бабушки, мамы. Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели. Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, где есть доступ. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту, каждому человеку, которого еще можно спасти. И я буду делать это, пока хватит моих сил!", — написала Лобода, но не уточнила, где именно это происходит, откуда вывозят людей и где им помогают.

[ + – ] Пост Светланы Лободы

"У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское!" — резюмировала певица.

[ + – ] Украинский паспорт Светланы Лободы Фото: Instagram lobodaofficial

Напомним, ранее Светлана Лобода, рыдая, призвала остановить войну в Украине. Но при этом она не называла ответственного за вторжение в Украину, а именно президента РФ Владимира Путина.

Ранее ее музыкальный продюсер Кирилл Чибисов, заявлял, что Светлана Лобода якобы получила европейское гражданство и отказалась от украинского, чтобы не платить налоги.

"По частным ивентам вывозились десятки миллионов евро ежемесячно. За них же нужно было бы платить налоги в Украине. Так что европейское гражданство она получила чисто по экономическим соображениям", – заявлял Чибисов.

К слову, неизвестно, в какой стране Светлана Лобода записывала свои видеообращения. Она должны была выступать в Минске в марте 2022-го, но отменила концерт. За несколько недель до вторжения ВС РФ в Украину, она постила фото с неназванных тропических островов, где отдыхала вместе с дочерьми Евангелиной и Тильдой.

6 марта представители "Русской Медиагруппы" заявили, что расторгают контракт с Лободой за "резкие высказывания в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной". Ее песни и видеоклипы были убраны из эфира RU.TV и "Русского радио". Также Лобода попала в список артистов, которым запрещена концертная деятельность на территории России.