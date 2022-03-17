Лобода спростувала набуття громадянства Мальти та показала паспорт України (відео)

Співачка стверджує, що "прагне бути корисною та потрібною" і що в неї лише одне громадянство.

Днями з'явилася інформація, що Світлана Лобода відмовилася від українського громадянства та стала громадянкою Мальти. Але сьогодні вона в Instagram опублікувала спростування.

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Співачка продемонструвала паспорт України та заявила, що в неї не було часу відповідати на нападки недругів.

"Кожен обирає свій шлях — одні сіють цькування та агресію, інші прагнуть бути корисними та потрібними. Я обираю другий", — написала зірка.

Також вона повідомила, що "за 21 день ми зуміли вивезти понад 90 сімей, серед них діти, бабусі, мами. Розселили та допомогли з продовольством на найближчі тижні. Цілодобово розв'язуємо проблеми з документами. Доставляємо гуманітарну допомогу скрізь, де є доступ. Я роблю все, що в моїх силах, щоб допомагати кожну хвилину, кожній людині, яку ще можна врятувати. І я робитиму це, поки вистачить моїх сил!" — написала Лобода, але не уточнила, де саме це відбувається, звідки вивозять людей і де їм допомагають.

[ + – ] Пост Світлани Лободи

"У мене одне громадянство. Було, є й буде. І воно українське!" — резюмувала співачка.

[ + – ] Український паспорт Світлани Лободи Фото: Instagram lobodaofficial

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода, ридаючи, закликала зупинити війну в Україні. Але водночас вона не називала відповідального за вторгнення до України, а саме президента РФ Володимира Путіна.

Раніше її музичний продюсер Кирило Чибісов, заявляв, що Світлана Лобода нібито набула європейського громадянства і відмовилася від українців, щоб не платити податки.

"Приватними івентами вивозилися десятки мільйонів євро щомісяця. За них же потрібно було б сплачувати податки в Україні. Тож європейське громадянство вона отримала чисто з економічних міркувань", — заявляв Чибісов.

До речі, невідомо в якій країні Світлана Лобода записувала свої відеозвернення. Вона мала виступати в Мінську в березні 2022-го, але скасувала концерт. За кілька тижнів до вторгнення ЗС РФ в Україну вона постила фото з неназваних тропічних островів, де відпочивала разом із дочками Євангеліною та Тільдою.

6 березня представники "Російської Медіагрупи" заявили, що розривають контракт з Лободою за "різкі висловлювання на адресу Росії та колег зі сцени на тлі загострених відносин між Росією та Україною". Її пісні та відеокліпи прибрали з ефіру RU.TV та "Русского радио". Також Лобода потрапила до списку артистів, яким заборонено концертну діяльність на території Росії.