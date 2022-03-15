Світлана Лобода відмовилася від українського громадянства
Тепер співачка є громадянкою Мальти.
39-річна українська співачка Світлана Лобода вже декілька років є громадянкою Мальти та відмовилася від українського громадянства. Про це повідомляє РКП.
Як відомо, ще кілька років тому артистка зосередила всі капітали в цій країні Євросоюзу та позбулася українського громадянства. І останнім часом гонорари за свої концерти Лобода брала винятково у євро.
Світлана Лобода та її представники ще не прокоментували цю інформацію, але про те, що співачка довгий час разом зі своїми доньками та коханим живе в Європі, відомо давно.
Зазначимо, що для отримання громадянства Мальти потрібно зробити значні грошові вкладення в країну, наприклад придбати нерухоме майно на сотні тисяч доларів, що й зробила українська артистка.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Світлана Лобода записала відеозвернення, у якому благала зупинити війну зі сльозами на очах. Зокрема артистка розповіла, що в Україні перебуває її батько.
Раніше Фокус писав про те, що колишня продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна після висловлювань проти війни РФ в Україні втратила російське громадянство.