Світлана Лобода відмовилася від українського громадянства

Тепер співачка є громадянкою Мальти.

39-річна українська співачка Світлана Лобода вже декілька років є громадянкою Мальти та відмовилася від українського громадянства. Про це повідомляє РКП.

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Як відомо, ще кілька років тому артистка зосередила всі капітали в цій країні Євросоюзу та позбулася українського громадянства. І останнім часом гонорари за свої концерти Лобода брала винятково у євро.

Світлана Лобода та її представники ще не прокоментували цю інформацію, але про те, що співачка довгий час разом зі своїми доньками та коханим живе в Європі, відомо давно.

[ + – ] Світлана Лобода вже кілька років живе з доньками в Європі, проте не розповідала, де саме

Зазначимо, що для отримання громадянства Мальти потрібно зробити значні грошові вкладення в країну, наприклад придбати нерухоме майно на сотні тисяч доларів, що й зробила українська артистка.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Світлана Лобода записала відеозвернення, у якому благала зупинити війну зі сльозами на очах. Зокрема артистка розповіла, що в Україні перебуває її батько.

Раніше Фокус писав про те, що колишня продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна після висловлювань проти війни РФ в Україні втратила російське громадянство.