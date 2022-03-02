Колишню продюсерку Світлани Лободи позбавили російського громадянства

Нателла Крапівіна та її сестра більше не є громадянками РФ.

39-річну продюсерку Нателлу Крапівіну позбавили російського громадянства. Нателла відома як продюсерка української співачки Світлани Лободи, з якою вони нещодавно посварилися. Про це повідомляє Obozrevatel.

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Крапівіна народилася в Ашхабаді, проте переїхала в Україну та виросла тут, закінчивши київський виш.

Пресцентр МВС РФ зазначає, що при отриманні громадянства РФ були допущені помилки та не надані всі необхідні документи, через що знаменитість і позбавляють російського паспорта.

Проте причина може критися зовсім в іншому, адже після початку військової агресії РФ в Україні Нателла Крапівіна висловила свою позицію проти війни та публічно посварилася з Тіною Канделакі, яка виклала пост на підтримку "військової операції" в Україні.

[ + – ] Нателла Крапівіна була продюсеркою Світлани Лободи з 2010 року

Нателла зазначила, що Канделакі "продажна", від неї просто "нудить". Хоча свого часу жінки підтримували дружбу та співпрацювали.

Також 39-річна Нателла довгий час була продюсеркою Світлани Лободи, яка нещодавно закликала негайно припинити війну в Україні зі сльозами на очах, проте у 2021 році вони припинили свою співпрацю.

Зазначимо, що саме студія Нателли TeenSpirit придумала популярну передачу "Орел і решка", яку активно транслювали в країнах колишнього СНД. Після початку військової агресії РФ в Україні 24 лютого 2022 року TeenSpirit та телеканал "Пятница" припинили свою співпрацю.

Раніше Фокус писав про звернення співачки Віри Брежнєвої через початок війни в Україні.

Також допомогти Україні у своїх соцмережах благала співачка Настя Каменських.