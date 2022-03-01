"Допоможіть нам, поки не пізно!" Настя Каменських звернулася до світу через війну в Україні

Артистка перерахувала злочини, які творять російські війська в нашій країні.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під сценічним іменем NK, звернулася до своєї закордонної аудиторії англійською мовою, щоб розповісти, що відбувається в Україні та попросити допомоги у протистоянні російській агресії. Відео вона опублікувала на сторінці Instagram.

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"24 лютого моя рідна країна зазнала нападу з боку російської армії за наказом її кримінального лідера Путіна. Російська Федерація розпочала війну – неспровоковану та безглузду війну. Якби Росія припинила наступ, їй би настав кінець", – почала вона.

Співачка розповідає, як солдати РФ вбивають українців та скоюють жахливі злочини.

"Вони навмисно вбивають мирних жителів та дітей. Вони обстріляли дитячу лікарню, вбивши безневинних хворих дітей. Вони обстрілюють автобуси з беззбройними безневинними жінками та дітьми, які намагаються втекти. Вони націлені на дитячі садки. Скажіть, будь ласка, що це, як не геноцид і різанина нації?", — запитує Каменських.

Артистка говорить усьому світу про те, що Україна зараз бореться за свободу та свою землю.

"Я дуже пишаюся своєю країною та нашим мужнім народом! Ми надзвичайно вдячні за підтримку з різних куточків світу. Але російська агресія досі не припиняється. Люди світу, будь ласка, підтримайте Україну. Наші діти не повинні бути вбиті. Не повинно бути бомб над демократичною країною! Уряди всіх країн, будь ласка, підтримайте Україну, люди світу — будь ласка, робіть пости про Україну… Ми країна, яка хоче миру… Сьогодні Україна – це символ демократичних цінностей, свободи та стійкості! Допоможіть нам, поки не пізно! Просимо вас!".

У коментарях українці підтримали артистку, а ось чимало тих, хто є громадянами РФ, запропонували заборонити їй виступати у Росії, а також традиційно пригадали "дітей Донбасу".

Пізніше Каменських опублікувала ще одне звернення до матерів Росії, де показала усі страхіття війни, і попросила їх не відпускати своїх синів на війну.

Раніше відеозвернення опублікувала і Світлана Лобода, яка чотири роки жила та працювала в Росії, але зараз влаштувалася в Європі. Ледве стримуючи ридання, співачка повідомила, що в неї в Києві залишилися найближчі родичі та друзі. Вони змушені ховатися у підвалах та не можуть покинути територію столиці. Співачка закликала припинити цю війну.

Тим часом світові зірки не залишилися осторонь того, що відбувається в Україні та висловили свою підтримку. Зокрема, нас підтримали Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Кім Кардаш'ян та багато інших.