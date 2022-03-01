"Помогите нам, пока не поздно!" Настя Каменских обратилась к миру из-за войны в Украине

Артистка перечислила преступления, которые творят русские войска в нашей стране.

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под сценическим именем NK, обратилась к своей зарубежной аудитории на английском языке, чтобы рассказать, что происходит в Украине и попросить помощи в противостоянии российской агрессии. Видео она опубликовала на странице в Instagram.

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"24 февраля моя родная страна подверглась нападению со стороны российской армии по приказу ее криминального лидера Путина. Российская Федерация начала войну – неспровоцированную и бессмысленную войну. Если бы Россия прекратила наступление, ей бы пришел конец", – начала она.

Певица рассказывает, как солдаты РФ убивают украинцев и совершают чудовищные преступления.

"Они преднамеренно убивают мирных жителей и детей. Они обстреляли детскую больницу, убив невинных больных детей. Они обстреливают автобусы с безоружными невинными женщинами и детьми, которые пытаются убежать. Они нацелены на детские сады. Скажите, пожалуйста, что это, как не геноцид и резня нации?", – спрашивает Каменских.

Артистка говорит всему миру о том, что Украина сейчас борется за свободу и свою землю, права:

"Я очень горжусь своей страной и нашим мужественным народом! Мы чрезвычайно благодарны за поддержку из разных уголков мира. Но российская агрессия до сих пор не прекращается. Люди мира, пожалуйста, поддержите Украину. Наши дети не должны быть убиты. Не должно быть бомб над демократической страной! Правительства всех стран, пожалуйста, поддержите Украину, люди мира — пожалуйста, делайте посты об Украине. Мы страна, которая хочет мира. Сегодня Украина – это символ демократических ценностей, свободы и стойкости! Помогите нам, пока не поздно! Я прошу вас!".

В комментариях украинцы поддержали артистку, а вот немало тех, кто является гражданами РФ, предложили запретить ей выступать в России, а также традиционно припомнили "детей Донбасса".

Позже Каменских опубликовала еще одно обращение к матерям России, где показала все ужасы войны, и попросила их не отпускать своих сыновей на войну.

Ранее видеообращение опубликовала и Светлана Лобода, которая четыре года жила и работала в России, но сейчас обосновалась в Европе. Едва сдерживая рыдания, певица сообщила, что у нее в Киеве остались самые близкие родственники и друзья. Они вынуждены прятаться в подвалах и не могут покинуть территорию столицы. Певица призвала прекратить эту войну.

Тем временем мировые звезды не остались в стороне от того, что происходит в Украине и высказали свою поддержку. В частности, нас поддержали Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Ким Кардашьян и многие-многие другие.