"Цирк виродків". Крапівіна оголосила про розрив зі Світланою Лободою через МУЗ-ТВ і скривдженого Кіркорова

Стався великий скандал. Сьогодні ввечері Нателла Крапівіна, продюсерка Світлани Лободи, раптово написала в своєму інстаграмі про розрив стосунків зі своєю підопічною — популярною співачкою Світланою Лободою. Їхнім діловим і моральним стосункам — 12 років!

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Все нескінченне кінець свій знаходить… Із сьогоднішнього дня я більше не є продюсеркою Світлани Лободи і не хочу мати нічого спільного із шоу-бізнесом", — суворо написала Нателла.

Але ще 1 червня вона повідомляла в своєму фейсбуці: "Ми зі Світланою, як дві увʼязнені, які просиділи на зоні 12 років, але вийшовши на свободу продовжили розмову. Нам ніколи не буває нудно разом. Ми можемо сперечатися до посиніння, але, ми завжди знаємо куди йдемо. І знаємо, що йдемо туди разом". І раптом — кінець спільного шляху.

Що слугувало цьому причиною?

Однозначно, російська премія МУЗ-ТВ, яка щойно пройшла.

У ФБ Нателла нещодавно написала: "Премія МУЗ ТВ — приходьте подивитися шоу світового рівня, на яких працює наш великий друг Олег Боднарчук". Боднарчук — відомий український режисер.

Але власне дійство нагадувало збіговисько фріків і викликало зовсім іншу оцінку Крапівіної. І вона не одна: таку ж неоднозначну реакцію це шоу викликало в мережі: Моргенштерн на інвалідному кріслі, розбирання репера з Артуром Пирожковим, хто насправді "Кращий виконавець" тощо. Хтось відмовився співати на сцені свою композицію, бо втомився, Лобода зʼявилася під стелею всередині якогось міхура. Коментатори були короткі: "Це — пекло". Або достовірніше: "Яка жахлива премія. Просто іспанський сором. Унітаз на сцені був дуже символічним, цю премію змити і забути". Про унітаз — не жарт: в одному з номерів на сцені був величезний позолочений унітаз.

І незабаром зʼявився допис у фейсбуці Нателли Крапівіної, де в неї різко змінилася думка, що премія "МУЗ ТВ — світового рівня". Швидше вона стала солідарна з критиками премії. Крапівіна пише: "Короткі підсумки премії Муз ТВ: шоу-бізнес все більше нагадує цирк виродків". Це — головний висновок! Далі подробиці: "Виняток — кілька артистів, які зберегли внутрішню культуру і повагу до професії".

Крапівіна похвалила все-таки Лободу: "У мене найкрутіший АРТИСТ, який зробив номер, до якого всьому шоу-бізнесу ще як Роскосмосу до Ілона Маска".

І висновок: "На премії я більше ходити не хочу. Не люблю коли мені соромно за інших".

Під одним із фото з Філіпом Кіркоровим із цієї премії зʼявився коментар Нателли: "Паноптикум у чистому вигляді".

Поп-король жахливо образився і написав обурене відеозвернення. "Дівчата, де ви вчилися я викладав!" — кричав ображений співак. "Не чекав від команди, яка представляє прогресивну артистку! Закон бумеранга ніхто не відміняв! Нателла Крапівіна — ти людина подвійних стандартів!"

Яка розмова після цього сталася між Крапівіною і Лободою точно невідомо, але її результатом став розрив!