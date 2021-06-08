"Цирк уродов". Крапивина объявила о разрыве со Светланой Лободой из-за МУЗ-ТВ и обиженного Киркорова

Случился большой скандал. Сегодня вечером Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, внезапно написала в своём инстаграме о разрыве отношений со своей подопечной – популярной певицей Светланой Лободой. Их деловым и человеческим отношениям – 12 лет!

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"Все бесконечное конец свой обретает…С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", — сурово написала Нателла.

А ведь еще 1 июня она сообщала в своем фейсбуке: "Мы со Светой, как две заключенные, которые просидели на зоне 12 лет, но выйдя на свободу продолжили разговор. Нам никогда не бывает скучно вместе. Мы можем спорить до посинения, но, мы всегда знаем куда идем. И знаем, что идем туда вместе". И вдруг – конец совместного пути.

Что послужило этому причиной?

Однозначно, только что прошедшая российская премия МУЗ-ТВ.

В ФБ Нателла недавно написала: "Премия МУЗ ТВ – приходите посмотреть шоу мирового уровня, на которым работает наш большой друг Олег Боднарчук". Боднарчук – известный украинский режиссер.

Но само действо напоминало сборище фриков и вызвало совершенно другую оценку Крапивиной. И она не одинока: такую же неоднозначную реакцию это шоу вызвало в Сети: Моргенштерн на инвалидном кресле, разборки рэпера с Артуром Пирожковым, кто на самом деле "Лучший исполнитель" и т.д. Кто-то отказался петь на сцене свою композицию, потому что устал, Лобода появилась под потолка внутри какого-то пузыря. Комментаторы были кратки: "Это - ад". Или подлиннее: "Какая ужасная премия. Просто испанский стыд . Унитаз на сцене был очень символично, эту премию смыть и забыть". Про унитаз – не шутка: в одном из номеров на сцене был огромный позолоченный унитаз.

И вскоре появился пост в фейсбуке Нателлы Крапивиной, где у нее резко поменялось мнение, что премия "МУЗ ТВ – мирового уровня". Скорее она стала солидарна с критиками премии. Крапивина пишет: "Краткие итоги премии Муз ТВ: шубизнес все больше напоминает цирк уродов". Это – главный вывод! Дальше подробности: "Исключение — несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии".

Крапивина похвалила все-таки Лободу: "У меня самый крутой АРТИСТ, который сделал номер, до которого всему шоу-бизнесу еще как Роскосмосу до Илона Маска".

И вывод: "На премии я больше ходить не хочу. Не люблю когда мне стыдно за других".

Под одним из фото с Филиппом Киркоровым с этой премии появился комментарий Нателлы: "Паноптикум в чистом виде".

Поп-король ужасно оскорбился и написал возмущенное видеобращение. "Девочки, где вы учились я преподавал!" — кричал обиженный певец. "Не ожидал от команды, которая представляет прогрессивную артистку! Закон бумеранга никто не отменял! Нателла Крапивина – ты человек двойных стандартов!"

Какой разговор после этого произошел между Крапивной и Лободой точно неизвестно, но результатом его стал разрыв!